ラ・リーガ 25/26の第23節 バルセロナとマジョルカの試合が、2月8日00:15にカンプノウにて行われた。

バルセロナはロベルト・レバンドフスキ（FW）、マーカス・ラッシュフォード（FW）、ダニ・オルモ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマジョルカはベダト・ムリキ（FW）、ジャン・ビルジリ（MF）、パブロ・トーレ（MF）らが先発に名を連ねた。

29分に試合が動く。バルセロナのダニ・オルモ（MF）のアシストからロベルト・レバンドフスキ（FW）がゴールを決めてバルセロナが先制。

ここで前半が終了。1-0とバルセロナがリードしてハーフタイムを迎えた。

61分バルセロナが追加点。ダニ・オルモ（MF）のアシストからラミン・ヤマル（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

63分、マジョルカは同時に3人を交代。パブロ・トーレ（MF）、ジャン・ビルジリ（MF）、マテウ・モレイ（DF）に代わりセルジ・ダルデル（MF）、マテオ・ジョゼフ（FW）、アントニオ・サンチェス（MF）がピッチに入る。

67分、バルセロナは同時に2人を交代。マーカス・ラッシュフォード（FW）、ダニ・オルモ（MF）に代わりフェラン・トーレス（FW）、マルク・ベルナル（MF）がピッチに入る。

77分、マジョルカは同時に2人を交代。ベダト・ムリキ（FW）、サム（MF）に代わりハビエル・リャブレス（FW）、マヌ・モルラネス（MF）がピッチに入る。

78分、バルセロナは同時に2人を交代。ラミン・ヤマル（FW）、ロベルト・レバンドフスキ（FW）に代わりルーニー・バルドグジ（MF）、ジョアン・カンセロ（DF）がピッチに入る。

83分バルセロナが追加点。フェルミン・ロペス（MF）のアシストからマルク・ベルナル（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

その後もバルセロナの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、バルセロナが3-0で勝利した。

2026-02-08 02:20:29 更新