LANEIGEの新作リップティントが登場♡音楽発想のジューシー発色

韓国発グローバルビューティーブランドLANEIGEから、色もツヤも気分まで弾ませる新作「ジュースポップボックスリップティント」が登場。音楽にインスパイアされたカラーと、アクセ感覚で持ち歩ける遊び心あるデザインが魅力です。みずみずしい発色と軽やかなうるおいを同時に叶え、毎日のメイクにときめきをプラス。気分に合わせて色を選ぶ、新しいリップ体験が始まります♪

色持ちも保湿も叶える新処方リップ

ジュースポップボックスリップティントは、ラネージュ独自のウォーターオイルティント処方「Water-Oil Remix Technology」を採用。

ひと塗りでみずみずしく色づき、オイル層が唇を包み込むことで透け感のある美発色としっとり感を両立します。

Aqua-Tune Complex™²、ポリペプチド³、セラミド⁴配合により、軽やかなのに乾燥しにくい仕上がりに。ジューシーな発色とうるツヤを最大12時間⁵キープします。

皮膚科テスト済、アレルギーテスト済の低刺激処方も嬉しいポイントです。※全ての方に皮膚刺激・アレルギーが起こらないということではありません。

YSL BEAUTYが描く「愛」の煌めき♡限定LOVEコレクション登場

音楽から生まれた8色のカラープレイ

カラーは音楽ジャンルに着想を得た全8色。価格は2,310円（税込）、容量4.5gです。

ポップスターピーチ

ジャズジャム

ディスココーラル

レッドクラッシック

DJプラム

ローファイモーヴ（EC限定）

エレクトロベリー（EC限定）

モカリミックス（EC限定）

ポップスターピーチは繊細なヌードピーチ、ジャズジャムは溶け込むようなヌードブラウン、ディスココーラルは軽やかなウォームコーラル、レッドクラッシックはタイムレスなトゥルーレッド、DJプラムは深みのあるプラム。

EC限定色として、ローファイモーヴ（モーブピンク）、エレクトロベリー（マゼンタクールピンク）、モカリミックス（ニュートラルブラウン）もラインアップ。

重ね塗りでニュアンス調整も自在です。

キーリング感覚で持ち歩ける新デザイン

ジュークボックス型のパッケージは、フープ付きでバッグやポーチに付けられるキーリングコスメ仕様。必要なときにさっと使える実用性と、アクセサリーのような存在感を兼ね備えています。

唇にフィットする「リップハグ」アプリケーターにより、ムラなく簡単に塗布でき、メイク初心者でも美しい仕上がりに。忙しい朝にも頼れる一本です。

気分を彩る♡新しいリップティント体験

LANEIGEのジュースポップボックスリップティントは、発色・ツヤ・うるおい、すべてを妥協したくない大人女子にぴったり。

音楽のように気分を切り替え、自分らしさを引き出してくれるカラーが揃います。

先行発売から全国展開まで、手に入れるチャンスも多彩。お気に入りの一色で、毎日のメイク時間をもっと自由に、もっと楽しくしてみて♡