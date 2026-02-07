この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

採用のプロが指摘「お金をかけるだけでは人は来ない」広告費を抑え、欲しい人材を引き寄せる採用マーケティング術

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」が「採用に"マーケティング視点"を取り入れるだけで応募が殺到。広告費に依存せず、戦略的に人材を引き寄せる『採用マーケティング』」と題した動画を公開した。多くの企業が直面する採用難の課題に対し、従来の「募集」という考え方から脱却し、戦略的に人材を「獲得」するための新しいアプローチを紹介している。



動画に出演した採用のプロ・森氏は、まず「仕事ができるいい求職者さんは、ほとんどがどこかしらで働いている」と指摘。そのため、欠員が出てから慌てて求人広告を出すといった場当たり的な「点」の施策では、優秀な人材の獲得は難しいと語る。現代の採用市場は、求職者が企業を選ぶ「売り手市場」であり、企業側が待ちの姿勢でいるだけでは応募は集まらないという。



この課題を解決するのが「採用マーケティング」という考え方だ。これは、自社が求める人物像（ペルソナ）を明確に定義し、その人物にとって魅力的な情報を継続的に発信することで、まだ具体的に転職を考えていない「潜在応募者」との関係を築き、ファンにしていく戦略を指す。



森氏は、採用がうまくいかない企業が陥りがちな失敗例として、「情報整理ができていない」「採用にお金をかけない」「お金をかければ採用できると思っている」の3点を挙げる。特に、自社の魅力や求める人物像が不明確なままでは、たとえ広告費をかけても求職者に響く求人情報は作れないと強調した。



成功のためには、まず自社の情報整理が不可欠だという。採用を恋愛におけるマッチングに例え、「自分をいかに魅力的に見せるか」を考え、求める人物像に響く自社の強みを洗い出すことが第一歩だと説明した。その上で、戦略的に求人情報を発信し、採用サイトやSNSを通じて求職者をファン化させていく施策が重要になる。



人材不足が続くと予測されるこれからの時代、採用活動を単なる「募集」から、マーケティング視点を取り入れた「獲得」へと転換する必要があるだろう。動画で語られた戦略を取り入れ、自社の採用活動を見直してみてはいかがだろうか。