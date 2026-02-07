この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「クレカ作成で6.2万円」の甘い誘惑に注意！ポイ活インフルエンサーが明かす“達成困難な条件”とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活や投資に関する情報を発信するYouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「クレカ作成で6.2万円貰える 突撃注意 セゾンカード プラチナビジネス」という動画を公開。SNSなどで話題となっている「クレジットカード作成で最大62,000円相当がもらえる」キャンペーンについて、その複雑な条件と注意点を詳しく解説した。



動画投稿者のネコ山氏は、まず「62,000円相当がもらえるのは事実」としながらも、「それ以外の条件が厳しい」と指摘。このキャンペーンは、申し込み方法によって達成条件や還元内容が大きく異なるため、情報が錯綜していると警鐘を鳴らした。



最も一般的な「紹介プログラム」経由の新規申し込みの場合、62,000円相当のAmazonギフトカードを得るには合計100万円のカード利用が必要になるという。内訳は、1枚目の「セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード」で20万円を利用して12,000円分、さらにもう1枚追加で発行するプライベート用のプラチナカードで80万円を利用して50,000円分を獲得するという仕組みだと説明した。



しかし、最大の注意点として、後者の80万円利用分は電子マネーへのチャージやクレカ積立などが対象外であり、純粋なショッピング利用に限られるとネコ山氏は指摘する。この条件が、キャンペーン達成の大きなハードルになっているという。



一方で、既存のセゾンカード保有者がアプリ経由でカードを切り替える「アップグレード」という方法も存在する。この場合、合計80万円の利用で62,000円相当が還元され、チャージやクレカ積立も利用対象に含まれるため、達成は比較的容易になる。ただし、このルートでは初年度年会費（33,000円）が無料にならず、実質的なリターンは約29,000円分に減少してしまうと解説した。



ネコ山氏は、これらの複雑な条件を「すごく分かりにくい」と述べ、自身のライフスタイルで条件を達成できるか慎重に検討する必要があるとまとめた。魅力的なキャンペーンの裏に隠された条件を正しく理解し、自分に合った選択をしてみてはいかがだろうか。