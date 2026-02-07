この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ドラマ考察系YouTuberが解説『冬のなんかさ、春のなんかね』第4話。杉咲花の喫煙に隠された過去と、フロイトが語る“心の変装”とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【冬のなんかさ、春のなんかね】第４話ドラマ考察 大学の授業で先生が話していたこと！ 杉咲花 感想 冬のさ春のね 冬のなんかさ春のなんかね最新」と題した動画を公開した。第4話で特に注目された、主人公・土田文菜（杉咲花）の喫煙シーンや元恋人たちの登場が、彼女の現在にどう影響しているのかを考察している。



動画ではまず、第3話から登場している高校時代の元カレ・柴咲秀（倉悠貴）と、第4話の回想で描かれた小林二胡（胗俊太郎）との関係に言及。どちらの元カレと会うことも、文菜にとって「今の自分」を再確認するようなことになっているのではないかと指摘した。特に、小説家としての文菜の変化は重要である。かつては大学時代の出来事をそのまま書いていたが、新作では「嘘も想像もまじえて書いた」と語っており、これは売れっ子作家になった二胡との対比の中で、彼女の作家としての現在地を示している。



また、多くの視聴者が気になったであろう文菜の喫煙についても深掘りしている。二胡と交際していた頃は吸っていたタバコを、現在は吸っていない。この変化について、動画では大学の授業シーンで語られたフロイトの夢分析がヒントになると考察。教授が語った「意味の通らない夢の断片を、起きてから無理やりストーリーとしてまとめようとすること」という話が、このドラマ全体の「もやっとしたもの」「曖昧なもの」を象徴しているのではないかと分析した。



二胡との別れの決定的なきっかけは、文菜が新人文学賞で最優秀賞を受賞したことだった可能性が高い。「文菜は俺とは違う人間だから」という二胡のセリフから、才能への嫉妬が感じられる。結果として二人は別れることになったが、その選択があったからこそ、文菜が自身の小説を書けている現在があるのかもしれない。このドラマは、過去の出会いが現在の自分をどう形成しているのかを、静かに問いかけているようだ。