UGREENにクセ強バッテリーが参戦。急速充電器にもなる猛者だ
UGREEN（ユーグリーン）には、ガジェットを使いこなす現代ユーザーのニーズに応えるべく、クセのあるモバイルバッテリーがそろっています。
1月に発売された「Nexode 10000mAh 65W パワーバンク（PB512）」も、選択肢のひとつに入れていただきたいスペックの持ち主。USB-CケーブルとACプラグを内蔵したうえ、最大65WのPD出力にも対応しているんです。
モバイルバッテリー・充電器・充電ケーブルの一体化で荷物がミニマルに！
「Nexode 10000mAh 65W パワーバンク（PB512）」の最大の魅力は、高耐久なUSB-CケーブルとACプラグの両方が内蔵されている点。
つまり充電器としても機能するわけで、コンセントに挿せば通常のACアダプターとしてデバイスを充電できます。また、同時にバッテリー本体への蓄電も行えるんです。
これ1台で「モバイルバッテリー」「急速充電器」「充電ケーブル」の3役を果たすため、外出時の荷物をミニマル化できますよ。
最大65W出力でMacBookも充電できちゃうハイパワー
10,000mAhクラスのコンセント一体型としては珍しく、最大65WのPD出力に対応している点も見逃せません。
AC充電器として使用時には、MacBook AirやProなど、高い電力を必要とするノートPCもフルスピードに近い速度で充電可能です。
モバイルバッテリーとしての使用時でも最大45W出力を維持するため、外出先での作業も安心して行えますよ。
出力仕様やデバイスへの充電可能回数の目安は、画像を参照してください。
ちなみにバッテリー残量が1%刻みで表示されるので、正確なタイミングで再充電の判断ができるところも助かりますね。
ユーザーのニーズをまたひとつ満たすクセあり「Nexode 10000mAh 65W パワーバンク（PB512）」を、使いこなしちゃってください。
