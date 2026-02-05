NBA・シカゴ・ブルズの河村勇輝（24）が、NBA JAPAN公式Instagramでブルズデビューの場面を取り上げられ、大きな注目を集めている。投稿は「YUKI KAWAMURA MAKES BULLS DEBUT！」と題され、試合中のプレーを漫画調で表現したビジュアルとともに、河村のNBAデビューを印象的に伝えた。

投稿されたビジュアルは、赤を基調とした迫力ある構成で、河村がユニホームを引き寄せながら前を見据える表情が大きく描かれている。コマ割りの中には「GREAT ASSIST」「WINS JUMP BALL」「CLUTCH THREE」といった文字が並び、試合中の見せ場を象徴的に表現。スピード感と緊張感が伝わる仕上がりとなっている。河村はデビュー戦で鋭いアシストや勝負どころでのプレーを披露し、限られた出場機会ながらも強いインパクトを残した。ブルズ公式がここまで強調した形で取り上げるのは異例で、球団側の期待の高さもうかがえる。

【画像】漫画タッチで描かれた河村のブルズデビューシーン（画像はNBA JAPAN公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「Now this is how it should be!」「I don’t care about height so long he plays well and he does!」「Yuki rocks!」「My king!!」といった声が寄せられており、海外ファンからも河村のプレーと存在感を称える反応が広がっている。