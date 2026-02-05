2024年4月2日の記事を編集して再掲載しています。

冒険のためのスマウォ。

運動量や睡眠時間を計測するなど、多機能で現代人の必需品となっているスマートウォッチ。

日々の暮らしで壊れるほどヤワではないものの、精密機器の塊なので大事にしないと壊 れそうなイメージがありますよね。

とにかくタフなスマートウォッチ

1977年からフィンランドで心拍計を作ってきたPOLAR。ステンレス製ケースの「Polar Grit X2 Pro」とチタン製ケースの「Polar Grit X2 Pro Titan」が登場しました。

軍用規格MILスペックに準拠しており、激しいスポーツどころか大自然を探検するような人にピッタリの1本です。

高気圧も低気圧も、50度の高温も−20度の低温も、深度100mの水も、浸食も腐食にも耐えられると頼もしい限り。

表示板はサファイアグラスで傷が付きにくくなっており、ボタンのタッチで光る画面は、懐中電灯の2倍の明るさで暗闇でも見やすく工夫されています。

使いやすいインターフェイス

画面表示はカスタマイズ性が柔軟で、ダッシュボード、ウィジェット、トレーニングビューを自分好みに使いやすく変更可能。

150種類以上のスポーツが選択でき、センサーは皮膚温度、血中酸素レベル、心拍、睡眠を計測します。

Image: POLAR

GPSのナビが正確

デュアルバンドGPSと新設計の信号増強アンテナで、地図や位置情報やナビが正確。1.39インチのディスプレイで視認性もバッチリです。

画面表示時間やGPSの記録間隔を調節すれば、最大263時間というバッテリー寿命も頼もしいですね。何日か山ごもりしても大丈夫そうです。

アウトドア好きなら

「Polar Grit X2 Pro」は12万1000円で、「Polar Grit X2 Pro Titan」が14万800円。大冒険のお供になるほど頑丈なので、ビクビクしないで使えますね。

