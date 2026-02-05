「俺の青春がこの一枚に…」「貴重」「最強のメンツ」元日本代表の豪華ショットが話題に
名古屋グランパスのGKコーチを務める楢崎正剛氏が1日、自身のインスタグラム(@seigo_narazaki)で豪華ショットを披露した。
楢崎氏は「2日間にわたり、ジュビロとトレーニングマッチ。ピッチでまた会えるのも刺激的!」と綴り、1枚の写真をアップ。名古屋のGKシュミット・ダニエル、ジュビロ磐田のGK川島永嗣、同GKコーチの川口能活氏、そして楢崎氏が肩を組んだ元日本代表GKの4ショットとなっている。
楢崎氏は2002年の日韓W杯で日本が初白星を挙げた時の正守護神。同大会で初のベスト16進出にも貢献した。
川口氏は楢崎氏と同時代にしのぎを削り、日本が初出場した1998年フランスW杯で正守護神を担当。2006年ドイツW杯でも日本のゴールを守った。
川島は楢崎氏、川口氏も名を連ねた2010年の南アフリカW杯で正GKの座を獲得。グループリーグ突破の立役者の1人となった。続く2014年ブラジルW杯、2大会ぶりのベスト16入りとなった2018年ロシアW杯でも正守護神として君臨。W杯で11試合連続のフル出場を果たした。
シュミットは2018年11月に日本代表デビュー。出場こそなかったが、川島とともに2022年カタールW杯のメンバーに選ばれた。
時代を築いてきた名手の集合ショットに「豪華!」「すごい!レジェンド」「激アツメンバー」「すごいGKばかり!」「感動」「最強のメンツですね〜」「代表GKのショールーム」「貴重な写真」「俺の青春がこの一枚に凝縮されている」などの声が寄せられ、大きな反響を呼んだ。
