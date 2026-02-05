架空の輸入仕入れを計上して法人税およそ1億2800万円を脱税したとして、マウスウォッシュなどを輸入販売する会社の代表が東京地検特捜部に逮捕されました。

法人税法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・小平市の輸入販売会社「ビタットジャパン」の代表・李荕鉉容疑者（57）です。

特捜部によりますと、李容疑者は2023年11月までの2年間に、架空の輸入仕入れを計上して法人税およそ1億2800万円を脱税した疑いがもたれています。

李容疑者が代表を務める「ビタットジャパン」はマウスウォッシュなどを輸入販売していて、コロナ禍の感染対策として口腔ケアの需要が高まるなかで利益を伸ばしていました。

関係者によりますと、李容疑者は取引先に違約金を支払うとうその申告をして、売り上げを少なく見せかけていたということです。

関係者によりますと、逮捕前の調べには容疑を否認していたということです。

特捜部と東京国税局査察部はきょう（5日）午前、関係先に家宅捜索に入りました。