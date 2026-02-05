Image: 株式会社F&HARU

この記事は2025年12月13日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

窓のサッシの砂埃、見なかったことにしよう…。

そんな小さな「掃除の後ろめたさ」、心当たりはありませんか？ 思い立った瞬間にサッと使えるツールが、デスク脇にこじんまり待機していたら毎日の暮らしがもう少しだけ快適になるかもしれません。

今回は、そんな期待に応えてくれそうな「AIRSTORM PRO」を紹介します。

「送風」と「吸引」を1台で。道具を持ち替える手間をカット

Image: 株式会社F&HARU

掃除をしていて地味に面倒なのが、用途に合わせて道具を変えること。「AIRSTORM PRO」の特長は、送風と吸引という2つの機能を1つのボディに収めている点です。

Image: 株式会社F&HARU

例えば、キーボードの隙間。まずは送風で奥に入り込んだゴミを吹き飛ばし、表に出てきたところをサッと吸い取れます。

これまで、「エアダスターでホコリを散らしてからデスクにクリーナーをかける」という2アクション必要だった作業が、手元のスイッチ切り替えだけで完結。道具を取りに行って持ち替える手間が減るだけで、掃除へのハードルはずいぶん下がるんじゃないでしょうか。

1秒で準備完了！掃除が劇的にラク＆時短に！エアガン＆掃除機、2WAYエアダスター 16,820円 【数量限定 33％OFF】AIRSTORM PRO 1セット 商品をチェックする

風速53m！驚異の送風パワーであらゆるものを吹き飛ばす

Image: 株式会社F&HARU

この「AIRSTORM PRO」の最大の特長ともいえるのが、風速53m/sの圧倒的パワーでしょう。一般的に、風速15m/sで強風域の台風（傘が差せないレベル）、風速25m/sで暴風域の強大台風（樹木が倒れるほどの強風）といわれています。

Image: 株式会社F&HARU

Image: 株式会社F&HARU

落ち葉掃除ならご覧の通り。ほんのひと吹きであっという間に吹き飛ばします。

Image: 株式会社F&HARU

手の届かない車の屋根部分は隙間の水滴なんかも一瞬です。特にパーツの隙間の水滴はそのままにしておくと錆びや水垢の原因になるので、車掃除でも活躍するんじゃないでしょうか。

送風は弱〜暴風の4モード切り替え

Image: 株式会社F&HARU

「AIRSTORM PRO」は面倒な設定は一切なし。弱・中・強・暴風の全4モードを搭載し、電源ボタンひとつでスタートからモード切り前まで完結します。

また、12000mAhの超大容量バッテリー により、140分の連続使用ができるのもありがたいです（※弱モードの場合）。

500mlペットボトル並み。気づいた瞬間に手が伸びる軽さ

Image: 株式会社F&HARU

掃除を後回しにしてしまう最大の理由は「準備の手間」ではないでしょうか。

このプロダクトはコードレスなうえ、重さは約558g。500mlのペットボトルとさほど変わりません。これならデスクのペン立てからペンを取るような感覚で、汚れに気づいた瞬間に手に取れます。

・棚の上のホコリ ・ドライヤー後の洗面所 ・車内のちょっとした食べこぼし

重い掃除機やコードの取り回しに気を遣うことなく、気になった「そのとき」にキレイにできる。部屋を清潔に保つには、この「軽快さ」こそが重要なのかもしれません。

9種のアタッチメントで、あきらめていた隙間にも届く

Image: 株式会社F&HARU

このツールの面白さは、その対応力の広さにもあります。付属するアタッチメントは9種類。

Image: 株式会社F&HARU

「指も布も届かないから」と諦めていたPCケースのファン周りや、家具の裏側の狭いスペース。そういった場所に合わせて最適なノズルを選べます。

Image: 株式会社F&HARU

キャンプでの火起こしや衣類圧縮袋なんかにも活用できて、用途ごとに専用のブラシやエアダスターを買い揃える必要がないのは、収納スペースのシンプル化にも役立ちそうです。

「AIRSTORM PRO」は、掃除は面倒な作業という意識を変えてくれる、そんな可能性を感じさせるプロダクトです。デスク周りや車内の掃除はもちろん、火おこしや空気入れなどなど。ぜひ一度詳細をチェックしてみてはいかがでしょうか。

1秒で準備完了！掃除が劇的にラク＆時短に！エアガン＆掃除機、2WAYエアダスター 16,820円 【数量限定 33％OFF】AIRSTORM PRO 1セット 商品をチェックする

＞＞1秒で準備完了！掃除が劇的にラク＆時短に！エアガン＆掃除機、2WAYエアダスター

Image: 株式会社F&HARU

Source: CoSTORY