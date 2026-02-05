Photo: Just Jus/ Shutterstock.com

ポケモンカード取引価格が天井知らずで上昇。

米国ではゴールドの上がり幅を余裕で上回るカードまで出現中です。

ゴールドといえば、2年前にアメリカでコストコが24金の延べ棒（1オンス＝28.35g）を2,500ドルで売り出したときには「みんな狂ったように買ってる（笑）！」と話題でした。

あのとき、あの延べ棒を買っていたら今ごろは5,000ドル超。ダウ、ナスダック、SP500、Bitcoinを上回る驚異的リターンでウハウハだったことになります。

笑ってないで買っとくんだった…と常々思ってたら、 人気ポケモンブースターの「Evolving Skies」を2年前に買ってたらその2倍以上は稼げたよ〜とか言ってる人がいて二度仰天ですわ。

なんでも「2年前、当時の価格で525ドルだったから、5,000ドルぶん買っていれば今ごろは 23,800ドル。コストコの金を5,000ドルぶん買ってたら今10,400ドルだから、その差は13,000ドル超だよ」なんて言うんですよね。

こないだ世界一高いポケモンカードをゲットしたギネスブック記録保持者がテレビ出演してましたけど、あれなんて1枚で530万ドル（約8億3000万円）もするらしい…。

その人は「若い人は一般投資家より自分がまず価値を感じるものに投資することじゃよ」といっぱしのことを言ってましたけど（おまえも充分若い！）、まさかここまで上がるとは本人も思ってなかったんじゃ…。

今思えば、コストコの金の延べ棒にしたって、ポケモンカードみたいな奪い合いになることはなかったし、徹夜で行列ができることも、列の割り込みで乱闘になることも、ネットの在庫と店の棚が同時に空になることも、場所取りの椅子をぶん投げる人が現れるようなこともなかったので、今のポケカ転売を取り巻く過熱ぶりは異常ですよね。そのうち落ちるんだろうけど。

