Photo: Just Jus/ Shutterstock.com

ポケモンカード取引価格が天井知らずで上昇。

米国ではゴールドの上がり幅を余裕で上回るカードまで出現中です。

ゴールドといえば、2年前にアメリカでコストコが24金の延べ棒（1オンス＝28.35g）を2,500ドルで売り出したときには「みんな狂ったように買ってる（笑）！」と話題でした。

あのとき、あの延べ棒を買っていたら今ごろは5,000ドル超。ダウ、ナスダック、SP500、Bitcoinを上回る驚異的リターンでウハウハだったことになります。

Two years ago you could have purchased 1oz of gold at Costco for $2500



Today that 1oz of gold is worth over $5,000



You simply would have otutperformed the SP500, Nasdaq, Dow Jones, and Bitcoin over that same time period pic.twitter.com/mSC3pD675g - Dividend Hero (@HeroDividend) January 26, 2026

笑ってないで買っとくんだった…と常々思ってたら、 人気ポケモンブースターの「Evolving Skies」を2年前に買ってたらその2倍以上は稼げたよ〜とか言ってる人がいて二度仰天ですわ。

なんでも「2年前、当時の価格で525ドルだったから、5,000ドルぶん買っていれば今ごろは 23,800ドル。コストコの金を5,000ドルぶん買ってたら今10,400ドルだから、その差は13,000ドル超だよ」なんて言うんですよね。

If you decided to invest $5,000 into Pokemon Boosters 2 years ago when they were worth $525



It would be worth $23,809



If you decided to invest $5,000 into gold, you would have $10,400



That’s a $13,000 difference



Pokemon outperformed Gold, S&P500, and BTC



wow https://t.co/qk8GRwhIog pic.twitter.com/hsW0SnTRHh - Rios (@riostoriches) January 28, 2026

こないだ世界一高いポケモンカードをゲットしたギネスブック記録保持者がテレビ出演してましたけど、あれなんて1枚で530万ドル（約8億3000万円）もするらしい…。

その人は「若い人は一般投資家より自分がまず価値を感じるものに投資することじゃよ」といっぱしのことを言ってましたけど（おまえも充分若い！）、まさかここまで上がるとは本人も思ってなかったんじゃ…。

今思えば、コストコの金の延べ棒にしたって、ポケモンカードみたいな奪い合いになることはなかったし、徹夜で行列ができることも、列の割り込みで乱闘になることも、ネットの在庫と店の棚が同時に空になることも、場所取りの椅子をぶん投げる人が現れるようなこともなかったので、今のポケカ転売を取り巻く過熱ぶりは異常ですよね。そのうち落ちるんだろうけど。

Source: The Escapist