【2025年版】従業員の不満投稿が多いブラック企業ランキング【銀行・証券ワースト2】…2位は静岡銀行、1位は？
インターネット上には勤務先の給料や待遇などへの不満があふれている。そこでダイヤモンド編集部は、銀行・証券業界の主要企業を対象とし、企業の与信管理を支援するベンチャー企業が集めた大量の口コミデータなどを基に、働き方に関する従業員の不満が多いブラック企業ランキングを作成した。対象期間は2025年1月から12月までの1年間。（ダイヤモンド・ライフ編集部 松本裕樹）
ネガティブ投稿を収集し
ランキングを作成
ダイヤモンド編集部は、銀行・証券業界の主要企業を対象とし、企業向けに与信管理サービスを提供するベンチャー企業、アラームボックス（東京都新宿区）のデータを基に、ネガティブな口コミを多く集めた企業のランキングを作成した。
期間は2025年1月から12月までの1年間。対象企業は62社でネガティブ情報は288件。1社当たりの平均は約4.6件だったが、ランキング上位に名を連ねた企業は平均をはるかに上回るネガティブ投稿を集めた。
次ページからは、ランキング上位の具体的な社名と投稿数と共に、具体的な投稿内容も明らかにする。
早速ランキングを見てみよう。