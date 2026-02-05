現地14日に今年初戦のG1・サウジC

2025年のJRA年度代表馬・フォーエバーヤング（牡5、矢作）の今年初レースが迫ってきた。現地14日に行われる、世界最高賞金のG1・サウジカップで連覇を狙う。その後は同3月28日のG1・ドバイワールドカップにも出走予定。連勝すれば、総賞金が超大台を突破する。

フォーエバーヤングは昨年、サウジカップや米競馬の祭典ブリーダーズカップのクラシックを制覇。中央出走はなくても、年度代表馬に選ばれた。

今年は連覇を狙うサウジカップから始動する。今年の海外レースのレートは1ドル＝156.733円。同レースは1着賞金1000万ドル（約15億6733万円）で、世界最高賞金を誇る。

フォーエバーヤングは現在、総賞金が29億9350万4900円で日本馬トップに君臨。サウジカップ連覇なら45億円を突破する。

サウジカップの後は昨年3着に敗れたドバイワールドカップに出走予定。こちらは1着賞金696万ドル（約10億9086万円）で、サウジカップとドバイワールドカップを連勝した場合、総賞金は56億円を超える。

主戦の坂井瑠星騎手は、愛馬が年度代表馬に決まった際、JRAの公式サイトに「2025年の彼の走りは年度代表馬にふさわしいものだったと思います。フォーエバーヤングにふさわしい騎手となれるよう、これからも精進していきたいです」とコメント。異次元の賞金を目指し、世界を駆ける。



（THE ANSWER編集部）