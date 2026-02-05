「東京新聞杯・Ｇ３」（８日、東京）

すでに気持ちを身体も仕上がり、あとは整えるだけだった。４日、坂路を単走で追われたウォーターリヒトは、じっくりと手綱を抑えた状態から流し気味にラスト１Ｆ１２秒２。全体の時計は５４秒０と平凡も、上々の切れ味を披露して最終の追い切りを締めくくった。

「もともとケイコではそんなに動くタイプじゃないんだけど、１週前（栗東ＣＷ６Ｆ８１秒６）にいい動きを見せてくれて負荷もかけられていますからね。今朝もそんなに時計は出ていないですが、いつも通りですよ。ええ、いい状態です」。予定通りにメニューを消化し、石橋師は納得した表情でうなずいた。

定年解散の河内厩舎から石橋厩舎へと転厩して４戦を消化。安田記念９着、中京記念７着、富士Ｓ９着と結果は出なかったが、いつもしまいの脚は確かだった。それだけに１５番人気だった前走のマイルＣＳで３着の激走にも、「あれぐらいは走れると思っていた。それに、この馬にしては位置も少し前だった。新しい面が見られたと思います」と驚きはなかった。

昨年の覇者として挑む今回。石橋師は「このあたりで賞金を加算しないと今後のローテが厳しくなるから」と力強く語る。先を見据えても、欲しいのは結果。連覇を果たし、次のステージへ向かう。