東京新聞杯は過去10年、1着馬は5人気以内からが基本だが、2、3着には穴馬の台頭がある。昨年は16人気のメイショウチタンが3着に逃げ粘り、2021年は12人気のカテドラルが2着、16年には11人気のマイネルアウラートが3着に入るなど、単勝2桁人気にもチャンスがある。本記事では「穴馬をアナライズ（分析）する」をテーマに穴馬候補をピックアップ。ここでは「シャンパンカラー」を取り上げる。 ■シャンパンカラ&#