10月10日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）は東京新聞の「ガザ停戦合意、人質解放へ和平計画「第１段階」」を取り上げ、大竹まこととお笑い芸人の大久保佳代子がコメントした。 トランプ米大統領は８日、イスラエルとイスラム組織ハマスがパレスチナ自治区ガザを巡る和平計画の「第１段階」で合意したと交流サイト（ＳＮＳ）で発表した。トランプ氏は、ハマスが全ての人質を「間もなく」解放し、イスラエル