「ダービー卿ＣＴ・Ｇ３」（４月４日、中山）東京新聞杯１５着からの巻き返しを狙うブエナオンダ。その前走は大外枠に加え、雪の影響で順延などがあり、厳しい条件が重なったもの。決して力負けではない。３歳時から素質の片りんは示していたが、心身ともに成長して、５歳を迎えて年頭の京都金杯をＶと本格化の様相。重賞２勝目を手にして、再び上昇気流に乗りたいところだ。キャピタルＳは１番人気で７着と人気を裏切ったジ