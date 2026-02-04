2月4日までに、女優でモデルのKoki,が自身のInstagramを更新。世界的ブランド『ルイ・ヴィトン』の展示会に出席したことを報告し、彼女の近影が話題となっている。

Koki,は、《ルイ・ヴィトンのハイウォッチ＆ハイジュエリー展示会》と題し、同ブランドのハイウォッチとハイジュエリーの最新コレクションを紹介する特別なイベントに参加したことを報告。《ルイ・ヴィトンのサヴォアフェールと、日本の伝統的な職人技が出会うその世界観に、深い感動を覚えました》と、率直な感想を述べた。

「同時に添えられた写真には、黒の短丈トップスと黒のロングパンツをはいた装いを披露したKoki,さん。胸元が大きく開いたトップスと合わせて、大ぶりのキラキラ輝くネックレスを着用。シンプルな衣装がよりジュエリーの華やかさを引き立てているようでした」（ファッション誌ライター）

さらに、丈の短いトップスからチラ見えしたお腹には縦に筋が入っており、腹筋がばっちりと割れていた。

「Koki,さんは2022年に、『ルイ・ヴィトン × 草間彌生』のコラボレーションイベントに『フレンド・オブ・ザ・ハウス』として出席したことをきっかけに、それ以降も同ブランドのイベントに国内外問わず足を運んでいます。これまでは、ワンピーススタイルにロングブーツを履くなど、フェミニンなスタイルが多かった印象です。しかし今回は、露出度が高くシンプルながらも、割れた腹筋の“強さ”がジュエリーの輝きに負けていませんでした」（前出・ファッション誌ライター）

世界的ブランドを着こなすためには、相応の体型維持が必要だ。彼女は普段、どんな努力をしているのだろうか。

「Koki,さんの自宅には、トレーニング部屋があり、日頃から運動できる環境が整っています。これまでにも姉のCocomiさんとトレーニングする動画をSNSにアップするなど、美への高い意識がうかがえました。さらに、母の工藤静香さんは美容や健康に気をつけた食事を作っています。運動とバランスの取れた食事の積み重ねの成果が、今の身体に現れているのでしょう」（芸能プロ関係者）

美への意識もトップクラスだ。