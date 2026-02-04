こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年2月4日は、日々揺らぐ大人の肌にアプローチできる1台6モードのオールインワン美顔器、YA-MAN（ヤーマン）の「フォトプラス EX スムース S」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

ヤーマン 美顔器 フォトプラス EX スムースS 低刺激モデル HRF20L2 25,023円 （53％オフ） Amazonで見る PR PR

クレンジングから冷却までこれ1台。ヤーマンの多機能美顔器「フォトプラス EX スムース S」が53％オフ！

美顔器は高くて手が出しづらい、と思っていた人に朗報です。YA-MAN（ヤーマン）の「フォトプラス EX スムース S」が、53％オフで過去最安に。

クレンジングから表情筋ケア、冷却までを1台でこなし、刺激性を抑えたプログラムにアップデートした本格派セルフケア機器をお得に購入できるチャンスです。

本製品は、YA-MANの中でも多機能性に特化した美顔器です。毛穴汚れを落とすクレンジングケアから、美容成分の浸透をサポートする導入ケア、目元に使いやすいアイケア、さらに表情筋を刺激するEMSケアまで対応。

加えて、肌を整えるフォトケアや、仕上げに使える冷却ケアも搭載しています。複数の工程を1台に集約しているため、エステに通う時間や手間を自宅で置き換えられるのが特長です。

敏感肌や刺激が苦手な方でも使いやすい低刺激モデル

各モードに搭載されているイオン導出入、RF、EMSをより刺激性を抑えたプログラムにアップデート。医療にも使用されるグレードの金属素材を使った美顔器ヘッドを採用するなど、デリケートな大人の肌に寄り添うトータルケアを実現しています。

クレンジング・導入・EMS・フォト・冷却まで対応し、刺激性を抑えたプログラムにアップデートした、YA-MANの多機能美顔器「フォトプラス EX スムース S」が、53％オフで過去最安。エステ級のセルフケアを自宅で完結させたい人にとって、今は見逃せないタイミングです。

