寒い冬にたまらない「デミチーズ牛丼」、　「すき家」が新メニュー　3種のチーズでとろける濃厚な味わい

牛丼チェーン『すき家』から、冬にぴったりの新メニューが登場する。2026年2月5日から売り出されるのは、「デミグラスチーズ牛丼」。”とろける”濃厚な味わいというが、いったいどんなメニューなのか。

コク深いデミグラスと濃厚チーズが牛丼に合う！

今回発売する「デミグラスチーズ牛丼」は、『すき家』自慢の牛丼にデミグラスソースとチーズがのった、冬らしい特別なメニューとなっている。

2026年2月5日発売「デミグラスチーズ牛丼」

「香味野菜や赤ワインなどを合わせてじっくり煮込んだデミグラスソースは、香り豊かでコク深い味わいです」と同社がアピールする。

チーズは、レッドチェダー、エグモント、モッツァレラの3種を使用している。デミグラスソースとチーズはマッチすること間違いなし。

おんたまがのった「おんたまデミグラスチーズ牛丼」も同時に発売が開始する。

「デミグラスソースとチーズの風味におんたまの優しいコクが加わった、芳醇な味わいをお楽しみいただけます」（同社）

とろとろの卵を混ぜて食べるのも美味しそうだ。

濃厚でとろけるような新商品、寒い季節にぜひ味わいたい。

デミグラスチーズ牛丼は並盛660円（税込）

※価格はすべて税込

■デミグラスチーズ牛丼 並盛660円

ミニ600円・中盛860円・大盛860円・特盛1060円・メガ1240円

デミグラスチーズ牛丼 並盛660円・ミニ600円・中盛860円・大盛860円・特盛1060円・メガ1240円

■おんたまデミグラスチーズ牛丼 並盛770円

ミニ710円・中盛970円・大盛970円・特盛1170円・メガ1350円

おんたまデミグラスチーズ牛丼 並盛770円・ミニ710円・中盛970円・大盛970円・特盛1170円・メガ1350円

販売期間：2026年2月5日〜（終了時期未定）

販売場所：全国のすき家1971店舗

※一部店舗では価格が異なる

