TWICE（トゥワイス） / MISAMO（ミサモ）のMOMO（モモ）がピンクのボブヘアでカウントダウンする写真が公開され、話題を集めている。

【写真】TWICEモモのシルバーピンク×ボブヘア【動画】①②うさぎになったモモ③スキズ、NiziUらからレビュー到着！

■ピンクボブが幻想的なTWICEモモ、レースグローブをはめた指を立てる

2月4日に日本1stアルバム『PLAY』をリリースしたMISAMO。「Confetti」のミュージックビデオでメンバーは様々なスタイリングで登場しており、モモは前髪ありのピンクボブ姿を披露している。

カウントダウン写真ではモモが指を1本立ててポーズを取り、リリース1日前であることをアピール。レースのロンググローブやクリアピンクのロングネイルも相まって、ドリーミーなかわいさが生み出された。SNSでは「可愛すぎる～」「これはえぐい」「髪色似合いすぎてる」「美の進化が止まらない…」と反響が起こっている。

■TWICEモモがふわふわのうさぎに変身！

またモモがうさぎの着ぐるみ衣装姿で、リリースに際したメッセージを寄せた動画もアップ。もこもこに包まれたモモがドアップで、作品をファンに届けられる喜びを語っている。

■MISAMO「Confetti」をTWICE、Stray Kidsらがレビュー

また「Confetti」を、TWICEと同じJYPエンターテインメント所属アーティストがレビューする動画も到着。2PMのメンバーやTWICE、Stray Kids、NiziUなどから絶賛の声が寄せられた。