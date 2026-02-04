CHEMISTRY『ラヴィット！』にサプライズ登場 川畑要の近影に反響相次ぐ
3日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）では、CHEMISTRYがサプライズ生出演。川畑要の近影に注目が集まっている。
【写真】雰囲気変わった？CHEMISTRY川畑要が近影公開
CHEMISTRYの公式Xでは、2人の写真とともに「TBS「#ラヴィット！」出演しました！サプライズだったので事前告知できずすみません。「My Gift to You」と「君をさがしてた」を披露しました。川島さん、田村さん、お誕生日おめでとうございますー。カバーBESTアルバムも出すのでチェックお願いします」と投稿。
SNSでは「ビジュエグい！」「川畑さん、昔と雰囲気違う！」などといった感想が相次いで寄せられている。
