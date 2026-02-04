この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「なぜ日本の生産性は低いのか？日本のGDPが急激に落ちてる理由について紹介します！」と題した動画で、日本の「一人当たりGDP」が世界40位にまで後退した衝撃的な事実を提示し、なぜ日本の生産性は世界から置いていかれたのか、その構造的な問題と個人が生き残るための戦略を解説した。

動画で宮脇氏は、IMFのデータを基に日本の経済的地位の現状を分析。国全体のGDPでは世界4位を維持しているものの、「一人当たりのGDP」では195カ国中40位であり、プエルトリコやサウジアラビアよりも下、G7の中では最下位であると指摘。「この結果というのは日本人としてはショックですね」と危機感を示した。

一部で「現役世代だけで計算すれば日本は優秀」という反論があることにも触れたが、宮脇氏はこれを「数字のカラクリ」だと一蹴。日本は65歳を過ぎても働く人が多く、彼らの生み出す価値が計算の分母から除外されることで、数値が見かけ上高く算出されていると説明した。より公平な指標である「時間あたりの労働生産性」で見ると、日本はG7で最下位であり、OECD平均の8割程度しかないという厳しい現実を突きつけた。

その原因として、宮脇氏は3つの点を挙げる。1つ目は「安くていいもの」に固執し、価値に見合った価格を付けられない文化。2つ目は、効率より長時間労働が評価され、企業の利益が社員に還元されない古い働き方。3つ目は、未だに残る「紙と判子の文化」に象徴されるデジタル化の遅れだ。

こうした状況下で個人が生き残る戦略として、宮脇氏は「価値をどう創造していくか」が重要だと語る。AIが単純作業を代替する時代において、人間にしかできない長期的・構造的な判断や、AIにはない「希少性」を持つことが不可欠だと主張。最後に宮脇氏は「100人に一人のスキルを3つ掛け合わせれば、100万人に一人の希少な存在になれる」と、動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

00:55

日本が一人当たりのGDPで世界40位に
01:12

日本の一人当たりGDPはG7最下位
04:11

日本の生産性が低い3つの理由
05:23

個人で生き残る戦略
10:25

本日のまとめ

関連記事

海外不動産投資家の宮脇さき氏が分析、日本経済を襲う「二者択一」の絶望。金利を上げても下げても“破綻”へ向かう構造の罠

海外不動産投資家の宮脇さき氏が分析、日本経済を襲う「二者択一」の絶望。金利を上げても下げても“破綻”へ向かう構造の罠

 海外不動産投資家の宮脇さき氏と、金融解説YouTuber鳥海翔氏が語る投資の本質「ゴールドと株はそもそも性質が違う」値上がりだけ見て判断すると思わぬ落とし穴も

海外不動産投資家の宮脇さき氏と、金融解説YouTuber鳥海翔氏が語る投資の本質「ゴールドと株はそもそも性質が違う」値上がりだけ見て判断すると思わぬ落とし穴も

 海外不動産投資家の宮脇さき氏が解説。世界の富裕層がドバイを選ぶ「トロフィーアセット」という新常識がわかる

海外不動産投資家の宮脇さき氏が解説。世界の富裕層がドバイを選ぶ「トロフィーアセット」という新常識がわかる
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

さきの海外不動産しか勝たん_icon

さきの海外不動産しか勝たん

YouTube チャンネル登録者数 11.50万人 863 本の動画
宮脇さき＠海外不動産個人投資家として資産運用しながら、富裕層、経営者、投資家への資産コンサルティングの他、海外移住アドバイザーとしても活動登録者10万人超えのYoutubeチャンネル「さきの海外不動産しか勝たん」を運営
youtube.com/channel/UCpv0oCYCHywaOIsqh48MEVw YouTube