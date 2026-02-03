NEWS・加藤シゲアキがファシリテーター、『S-POP LIVE』最終アーティストとしてDURDNの出演が決定！

NEWS・加藤シゲアキがファシリテーターを務める音楽ライブ『S-POP LIVE』（エスポップライブ）。

最終アーティストとしてDURDNの出演が決定し、同イベントの全出演アーティストが出揃った。

DURDN（ダーダン）は、韓国をルーツとするボーカルのBaku（バク）と、トラックメイカーSHINTA（シンタ）、トップライナーyacco（ヤッコ）によるプロデュースデュオ＝tee tea（ティー・ティー）との3人組プロジェクト。イベントには3月22日（日）にする。

2回目の開催となる今回、ファシリテーター・加藤シゲアキが両日出演するぜったくんのステージに登場予定。さらに、2人での初オリジナル楽曲を制作中…!? 『S-POP LIVE』でしか聞くことができない新曲に注目だ。

◆出演アーティスト（五十音順）

▼2026年3月21日（土）ラインナップ

ファシリテーター：加藤シゲアキ（NEWS）

出演アーティスト：S.A.R.／ぜったくん／tonun／藤井隆

▼2026年3月22日（日）ラインナップ

ファシリテーター：加藤シゲアキ（NEWS）

出演アーティスト：ぜったくん／DURDN／First Love is Never Returned／Helsinki Lambda Club