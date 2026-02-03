「ストレンジャー・シングス 未知の世界」初のアニメシリーズ「ストレンジャー・シングス：1985年の冒険」が、2026年4月23日より配信開始されることがわかった。メインシリーズの完結から4カ月足らずで、再びホーキンスの仲間たちが帰ってくる。US予告編と劇中カットが公開された。

本作の舞台は、ドラマ版のシーズン2とシーズン3の間にあたる1985年。凍てつく冬のホーキンスで、おなじみのキャラクターたちが新たなモンスターと戦い、町を恐怖に陥れる超常現象の謎に挑む。あらすじは以下の通りだ。

「1985年の冬、雪に覆われた町では“裏側の世界”の恐怖がついに薄れつつあった。イレブン、マイク、ウィル、ダスティン、ルーカス、マックスは、D&Dや雪合戦を楽しみ、穏やかな日常を取り戻していた。

しかし氷の下で、恐ろしい“何か”が目覚めた。それは“裏側の世界”から来たのか？ホーキンス研究所の深部から来たのか？それとも全く別の場所からか？キャラクターたちはこのミステリーを解き、ホーキンスを救い出さなくてはならない。」

US予告編は、マイクがホッパーの厳しい視線を浴びながらエルを迎えに行き、おなじみの仲間と自転車で繰り出すという、「ストレンジャー・シングス」らしい場面からスタート。一同が雪合戦をしていると、地中では正体不明の生物が這い、森ではデモドッグのような怪物が発見される。

ルーカスは「去年、“裏側の世界”の何かが生き残ったに違いない」と分析し、ウィルは「変異しているみたい」と指摘。すると、カボチャの顔にツル状の体を持つ不気味なモンスターが姿を表す。一方、スティーブは今回もダスティンに巻き込まれたようで、車を運転しながらモンスターの襲撃を受ける展開に。

Stranger Things: Tales From '85. Cr. COURTESY OF © 2026

ほかにも様々な怪物が現れ、事態は混迷を極めていく。激しい爆発が巻き起こり、マイクが窮地に陥る中、エルが超能力で救い出す一幕も。一方、最後はスティーブのコミカルなシーンで締めくくられており、本家の緊張感あふれるアクションとユーモアの絶妙なバランスは健在のようだ。

Stranger Things: Tales From '85 (L to R) Luca Diaz as Mike and Brett Gipson as Hopper in Stranger Things: Tales From '85. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2026 Stranger Things: Tales From '85 (L to R) Elisha Williams as Lucas and Jolie Hoang-Rappaport as Max in Stranger Things: Tales From '85. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2026 Stranger Things: Tales From '85. Benjamin Plessala as Will in Stranger Things: Tales From '85. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2026 Stranger Things: Tales From '85 (L to R) Braxton Quinney as Dustin, Benjamin Plessala as Will, Brooklyn Davey Norstedt as Eleven and Luca Diaz as Mike in Stranger Things: Tales From '85. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2026 Stranger Things: Tales From '85 (L to R) Jeremy Jordan as Steve and Braxton Quinney as Dustin in Stranger Things: Tales From '85. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2026 Stranger Things: Tales From '85. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2026 Stranger Things: Tales From '85 (L to R) Brooklyn Davey Norstedt as Eleven and Luca Diaz as Mike in Stranger Things: Tales From '85. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2025 Stranger Things: Tales From '85 (L to R) Elisha Williams as Lucas and Jolie Hoang-Rappaport as Max in Stranger Things: Tales From '85. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2025 Stranger Things: Tales From '85 (L to R) Benjamin Plessala as Will, Brooklyn Davey Norstedt as Eleven, Luca Diaz as Mike and Braxton Quinney as Dustin in Stranger Things: Tales From '85. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2025

ショーランナーはエリック・ロブレスが務め、製作総指揮にはロブレス、「ストレンジャー・シングス」クリエイターのダファー兄弟、プロデューサーのショーン・レヴィ、ダン・コーエンらが名を連ねる。

本作の声優は、メインシリーズのキャストに代わり、イレブン役をブルックリン・デービー・ノルステッド、マックス役をジョリー・ホアン＝ラパポート、マイク役をルカ・ディアス、ルーカス役をEJ（エリシャ）・ウィリアムズ、ダスティン役をブラクストン・クイニー、ウィル役をベン・プレサラ、ホッパー役をブレット・ギプソンが担当する。

アニメシリーズ「ストレンジャー・シングス：1985年の冒険」は、2026年4月23日よりで配信開始。