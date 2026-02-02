【ポテト食べ尽くし系！？】「5歳のダイエット」もっと良い方法がある！？＜第16話＞#4コマ母道場
子どもの健康は、やはり気になるものですよね。食生活についても、なるべくヘルシーなものを食べてほしいと願う親心はよくわかります。しかし、どれだけ親が気を配っても、現実はなかなか思い通りにいかないもの。みなさんは、そんなときどう折り合いをつけていますか？ 今回は、子どもの食生活を引き締めたいママと、フライドポテトが大好きな子どものお話です。
第16話 友達の意見【シオンの気持ち】
【編集部コメント】
ツバサさんは、「食事会などの楽しい場では、いつもよりちょっと特別においしいものを食べてもいい。その分、普段の食生活は気を遣って引き締めればいい」という考え方のようです。たしかに5歳の子どもが、毎日ストイックにダイエットなんてできないですよね。ガマンにガマンを重ねた結果が、「人のフライドポテトをむさぼる」では目も当てられません。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
