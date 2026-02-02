透けてても時代に色褪せないスケルトン。

プロ向けからお遊びまで、デジタルカメラは種類も値段もピンキリですよね。中でもトイカメラと呼ばれる手のひらサイズは、画質は低めでもデザインがキュートだったり、アクセサリー感覚で使えるジャンル。持っているといろいろ遊べます。

スケスケなトイカメラ

株式会社SACでもトイカメラを出していますが、「SMC01」シリーズに半透明のスケルトンが6色追加されました。

スケルトンカラーの超小型カメラ - デジカメ Watch https://t.co/TJ6xLXKFgi - 株式会社SAC (@sac_company) January 30, 2026

カラバリはクリアホワイト、クリアパープル、クリアオレンジ、クリアレッド、クリアブルー、クリアグリーンから選べます。

スペックは割と普通

イメージセンサーは1/4型 CMOSセンサーで、解像度1280×720、画素数は約100万。JPEGの静止画とAVI動画が撮影でき、128GBまでのmicroSDカード（別売り）にデータを保存できます。背面には0.96インチの液晶画面があるので、撮影時のファインダーや撮影後の確認ができます。

Image: SAC CO.,LTD.

ストラップとキーチェーンが付属するので、アクセサリーとしてぶら下げておけばいつでも気軽にパシャリと撮れますね。

スケルトンの魅力

2026年の今でも、筐体が半透明になるだけでスペシャルな印象を受けます。かつては家庭用ゲーム機「N64」や「ゲームボーイ」シリーズ、ゲームパッドなどいろんなデバイスのスケルトン版に心奪われました。

それに何と言っても、初代iMacは鮮烈なデビューで世界中をカラフルに彩りましたもんね。

ハートにもスマホにもブッ刺さる

今回の「SMC01」シリーズもカラバリが6色あり、初代iMacの再来みたいで刺さります。だけど個人的には、スマホ（Androidのみ）に直刺しするデータ転送が力技すぎてウケちゃいました。

価格は2,980円とお手頃。好きなカラーをおひとついかが？

Source: X, SAC CO.,LTD.