すっごく似てるし機能もテンコ盛り。

世界に誇るカシオのタフネス腕時計「G-SHOCK」には、心拍センサーなどのアクティビティー・トラッカーを兼ねた｢G-SQUAD DW-H5600｣があります。ゴツくてタフなド定番デザイン、なのに歩数や睡眠なども計測するスマートっぷりです。

一方で「G-SHOCK」には、時計機能だけで耐衝撃＆20気圧防水の指輪バージョンも存在します。こっちも活動計測ができたら最高なのに…。

ソレっぽいのが出ました

「Rogbid Fusion- 2-in-1 Smart Ring Watch」は、四角いフェイスで見た目が完全に「G-SHOCK」の指輪時計。だけど中身はアクティビティー・トラッカーというびっくりガジェットです。

一般的なスマートリングはディスプレイなしですが、これは0.49インチのOLEDディスプレイを搭載。単体で情報の読み取りが簡単です。

主な機能は心拍数、血中酸素濃度、歩数、睡眠を記録＆表示。いちいちスマホにデータをシンクロさせず、秒で確認ができます。アプリではAIが睡眠データを分析し、個々に合わせた助言をくれる賢さです。

100以上のスポーツに対応

スポーツは100種類以上の種目を設定し、それぞれに応じた記録をします。縄跳びやサッカー、ヨガにバドミントンにバレーボールなど、活動量がより正しく計測できます。

常に動き回っているスポーツもあれば、相手の出方を伺ったり攻守交代で間が空く種目もありますからね。

耐久性もG-SHOCKっぽい

ボディーは耐久性に優れた金属製で、シャワーや軽い水遊びなら大丈夫な5気圧防水。

1時間のフル充電で最長5日間の連続使用ができます。1日1回の充電が基本のApple Watchより長寿命ですね。ちなみに指輪のバンドは巻き付くだけで、ロック機構はありません。フリーサイズってことですね。

カップル相互モード

おもしろいことに、恋人や夫婦、親子でお揃いにすると使える「カップル相互モード」というものがあります。アプリ上で秘密の暗号を送ったり、記念日を記憶して互いに表示したり、歩数データを共有することができます。

また神様に祈りを捧げる人には、1日5回まで寺院のロゴと共に振動で時間を知らせるリマインダーも搭載。女性は生理周期を記録し画面に通知する機能もあります。

本来画面はジャマもの扱い

一般的に指輪型にディスプレイがないのは、突起になった画面部分をぶつけたり引っ掛けたりするから。それに数字や文字が小さいと読みにくいですし、画面のパーツ＝余計な重さですもんね。

フツーは指輪で確認作業も兼用にしようとは思わないでしょ？って感じなのに、「Rogbid Fusion」はフュージョンしちゃったんですねぇ。ありそうでなかった奇抜さですが、意外と実用的な気もするのが面白いところです。

手首に巻きたい人は長いバンドもあります。49.99ドル（約7,740円）なら、試しに買うのはアリかも？

