バレンタインのお菓子の意味は？ 本命向きのお菓子・避けた方がいいNGお菓子を紹介
バレンタインのお菓子の意味は？ 由来と歴史バレンタインのお菓子は、実は贈るスイーツの種類によって相手に伝えるメッセージが異なります。日本では1970年代頃から、製菓メーカーや雑誌がバレンタインのプロモーションの一環として、お菓子ごとに意味を設定しました。これにより「マカロンは特別な人へ」「クッキーは友達へ」といった解釈が広まっていきました。
ただし、これらの意味は日本特有の文化です。海外では必ずしも同じ解釈がされているわけではありません。バレンタインのお菓子の意味を理解することで、相手に誤解を与えずに気持ちを伝えられるようになります。
バレンタインのお菓子の意味一覧バレンタインに贈るお菓子には、それぞれ異なる意味が込められています。下記の表で、代表的なお菓子とその意味をまとめました。
お菓子意味チョコレートあなたと同じ気持ちですマカロン特別な人キャンディあなたが好きですマフィンあなたは特別な存在カップケーキあなたは特別な人ティラミス私を元気づけてバウムクーヘン幸せが長く続きますようにマロングラッセ永遠の愛ドーナツあなたのことが大好きクッキー友達でいようキャラメル一緒にいると安心するマドレーヌもっと仲良くなりたいブラウニー特に意味はないケーキ特に意味はない
それぞれのお菓子について、詳しく説明していきます。
チョコレートチョコレートの意味は「あなたと同じ気持ちです」です。
バレンタインデーの定番であるチョコレートは、相手の気持ちに応えるという意味合いがあります。本命チョコとしても義理チョコとしても使える万能なお菓子です。
マカロンマカロンの意味は「特別な人」です。
高級感のある見た目と価格から、大切な人や本命の相手に贈るお菓子として適しています。特別な関係性を伝えたいときにおすすめです。
キャンディキャンディの意味は「あなたが好きです」です。
口のなかで長く味わえることから、好意が長く続くという意味が込められています。本命の相手に気持ちを伝えるのに適したお菓子です。
マフィンマフィンの意味は「あなたは特別な存在」です。
ふんわりとした優しい食感から、相手への好意や親しみを表現できます。本命にも友達にも贈りやすいお菓子です。
カップケーキカップケーキの意味は「あなたは特別な人」です。
可愛らしい見た目と個別包装しやすい特徴から、特別な気持ちを伝えるのに向いています。デコレーションで個性を出すこともできます。
ティラミスティラミスの意味は「私を元気づけて」です。
イタリア語で「私を引っ張り上げて」という意味をもつティラミスは、相手に励ましを求める気持ちを表します。親しい関係の人に贈るのに適しています。
バウムクーヘンバウムクーヘンの意味は「幸せが長く続きますように」です。
年輪のような層が重なる見た目から、長続きする幸せや絆を象徴しています。結婚を意識する相手や、長く付き合っている恋人に贈るのに適しています。
マロングラッセマロングラッセの意味は「永遠の愛」です。
高級感のある栗のお菓子で、永続的な愛情を表現できます。本命の相手に真剣な気持ちを伝えたいときにおすすめです。
ドーナツドーナツの意味は「あなたのことが大好き」です。
丸い形が永遠や輪を象徴することから、好意や愛情を表すお菓子とされています。本命の相手に気持ちを伝えるのに適しています。
クッキークッキーの意味は「友達でいよう」です。
サクサクとした軽い食感から、気軽な関係性を表します。義理チョコや友チョコとして最適なお菓子です。
キャラメルキャラメルの意味は「一緒にいると安心する」です。
甘くて優しい味わいから、安心感や居心地の良さを伝えられます。親しい友人や家族に贈るのに向いています。
マドレーヌマドレーヌの意味は「もっと仲良くなりたい」です。
二枚貝の貝殻の形が縁起の良さを象徴し、関係を深めたいという気持ちを表現できます。これから仲良くなりたい相手に適しています。
ブラウニーブラウニーには特に意味はありません。
アメリカ発祥のチョコレートケーキであるブラウニーは、バレンタインデーでは特別なメッセージをもたないお菓子とされています。そのため、本命、義理、友チョコを問わず、どのような相手にも安心して贈ることができます。
ケーキケーキにも特に意味はありません。
ショートケーキやホールケーキなどのケーキ類は、バレンタインデーでは特定の意味をもたないお菓子とされています。華やかで喜ばれやすいため、相手との関係性を気にせず贈ることができます。
【本命向き】バレンタインのお菓子の選び方本命の相手にバレンタインのお菓子を贈る際は、ポジティブな意味をもつお菓子を選ぶことが大切です。
具体的には、下記のお菓子が本命向きとして適しています。
●マカロン
●キャンディ
●マフィン
●カップケーキ
●バウムクーヘン
●マロングラッセ
●ティラミス
●ドーナツ
また、相手の好みを最優先に考えることも重要です。意味のあるお菓子でも、相手が苦手なものでは喜ばれません。
高級感のあるお菓子を選ぶと、特別な気持ちがより伝わりやすくなります。ただし、あまりに高価すぎると相手に気を遣わせてしまう可能性があるため、適切な価格帯を選びましょう。
【義理・友チョコ向き】バレンタインのお菓子の選び方義理チョコや友チョコを贈る際は、気軽な関係性を表すお菓子や、特に意味をもたないお菓子を選ぶことがポイントです。
具体的には、下記のお菓子が義理・友チョコ向きとして適しています。
●クッキー
●キャラメル
●マドレーヌ
●チョコレート
●ブラウニー
●ケーキ
また、職場や大人数に配る場合は、個包装のものや常温保存できるものを選ぶと便利です。手軽に受け取ってもらえる価格帯のお菓子を選ぶことで、相手に気を遣わせずに済みます。
【NG】避けた方がいいバレンタインのお菓子の意味バレンタインデーに贈るお菓子のなかには、ネガティブな意味をもつものがあります。これらのお菓子は、意図せず相手に誤解を与える可能性があるため注意が必要です。避けた方がいい代表的なお菓子とその意味を紹介します。
マシュマロマシュマロの意味は「あなたが嫌い」です。
口に入れるとすぐに溶けてしまうことから、「関係がすぐになくなる」というネガティブな意味をもっています。バレンタインデーの贈り物としては適していません。
グミグミの意味は「嫌い」です。
どこでも買える手軽さや安価なイメージから、「安っぽい」というネガティブな意味があります。バレンタインデーのプレゼントには避けた方がよいでしょう。
せんべいせんべいの意味は「関係が割れる」です。
割れやすい性質から、「愛が割れる」というネガティブな意味をもっています。愛や感謝を伝える日の贈り物としてはあまり適していません。
バレンタインのお菓子の意味に関するよくある疑問バレンタインのお菓子の意味について、よくある疑問をまとめました。お菓子選びの際に参考にしてくださいね。
手作りのお菓子の意味は？手作りのお菓子には「手間と愛情をかけた特別な気持ち」という意味があります。市販品よりも真剣な想いが伝わりやすいとされています。
個数や形で意味は変わる？個数や形によって意味が変わるという明確な決まりはありません。ハート型は愛情を表すとされていますが、基本的にはお菓子の種類がもつ意味が優先されます。
メッセージカードで意味は変わる？メッセージカードを添えることで、お菓子がもつ意味を補足したり変えたりできます。誤解を避けたい場合は、カードで自分の気持ちを直接伝えることがおすすめです。
海外でも同じ意味？バレンタインのお菓子に込められた意味は日本独自のものです。海外では同じお菓子に同じ意味があるとは限りません。
まとめ｜バレンタインのお菓子の意味を理解して適切に選ぼうバレンタインのお菓子にはそれぞれ異なる意味が込められています。本命にはマカロンやキャンディなど愛情を表すお菓子、義理や友チョコにはクッキーやチョコレートなど気軽な関係性を表すお菓子を選ぶとよいでしょう。マシュマロやグミなどネガティブな意味をもつお菓子は避けた方が無難です。
とはいえ、お菓子の意味はあくまで参考程度に考え、最も重要なのは相手の好みや気持ちを尊重すること！メッセージカードを添えて自分の想いを直接伝えることで、より確実に気持ちを届けられます。
バレンタインのお菓子の意味を理解して、相手に喜ばれる贈り物を選びましょう。
