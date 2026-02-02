【ブリュッセル＝秋山洋成】民間の先端技術を活用した「デュアルユース（軍民両用）」製品を巡り、日本の官民が北欧市場での売り込みに乗り出す。

近くフィンランド、スウェーデンの２か国と技術協力の推進に向けた共同声明を出す。ロシアによるウクライナ侵略を機に防衛意識が高まる欧州で、北欧を足がかりに輸出拡大を目指す。

経済産業省や国際協力銀行（ＪＢＩＣ）、防衛関連企業などの訪問団が２日から現地を訪れる。川崎重工業やＩＨＩ、東芝など約２５社・団体の幹部らが参加。国防相ら閣僚と会談するほか、通信機器大手ノキアやエリクソンなどを訪れ協業の可能性を探る。

デュアルユース製品や技術の海外展開に向け、官民が合同で視察団を結成するのは初の試みだ。２か国のほかドイツも訪問する。

訪問団にはスタートアップ（新興企業）の参加も目立つ。具体的な軍民両用技術として▽夜間や曇り空などの条件にかかわらず宇宙から地表を観測できる人工衛星技術▽装着型の作業支援ロボット（アシストスーツ）▽安価で高性能な段ボール製ドローン――などが想定されている。

北欧２か国との共同声明では、デュアルユース分野について「協力をさらに推進し、技術革新を生み出していく」と明記する。共同開発などを行う際、ＪＢＩＣなど政府系金融機関や欧州防衛基金を通じ、資金支援を検討していくことも盛り込む。

フィンランド、スウェーデン両国はウクライナ侵略を受けて北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）に加盟した。ＮＡＴＯは２５年６月、国内総生産（ＧＤＰ）に占める防衛支出の割合を２％から５％に引き上げる新たな目標に合意し、加盟国は防衛費の積み増しを急いでいる。