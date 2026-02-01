『リブート』見逃してない？戸田恵梨香“一香”が潜入捜査官である決定的証拠とは
ドラマ考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【リブート】第３話ドラマ考察 幸後一香が警察・潜入捜査官である証拠！ TBS日曜劇場 最新」と題した動画を公開。TBS日曜劇場『リブート』に登場する幸後一香（戸田恵梨香）が、単なる公認会計士ではなく、警察の潜入捜査官である可能性を考察した。
動画で最も重要な証拠として挙げられているのが、一香が儀堂（鈴木亮平）のジャケットから手帳を抜き取るシーンである。投稿者は、一香が病室の椅子に座る瞬間に、置かれていた儀堂のジャケットから極めて自然に手帳をスリ取ったと指摘。その手口について「やってることがめちゃめちゃ鮮やか」「そして素早い」と述べ、「普通の公認会計士の行動とは思えません」と断言した。この一連の動きは、あらかじめ手帳を奪うことを計画していなければ不可能な、プロの技術を感じさせるものだと解説している。
さらに、一香の異質さは他の場面でも描かれているという。儀堂が死んだ（と思われた）際、一香は躊躇なく遺体を埋め、その指から指紋を採取するという常人離れした行動を見せた。投稿者はこの行動を「こういうことをこれまでにもやってきたからこそできる行動」と分析。また、妹・綾香の治療に関して、医師に対して「プロスタサイクリンで対処できないんですか？」と専門的な薬剤名を挙げるなど、医療知識にも精通している点も不自然だと指摘した。
これらの状況証拠から、投稿者は一香の正体を「警察の潜入捜査官、もしくは合六の組織よりもっとヤバい組織の人間」と推測。彼女の行動一つひとつが、物語の核心に迫る重要な伏線であることを示唆し、今後の展開への期待を語った。
