PC新調したときに一緒に買っちゃった。

先日、数年ぶりにノートPCを新調しました。RAMの値上がりで今後PCの値上がりヤバいだろうなぁ〜って思ったので、えいや！って思い切ったんですが、一緒に買ったのがMOFTです。

貼り付けタイプで、底部に通風口が空いた「AirFlow」。僕定価で買ったのですが、今なら15％OFFの2,448円となっています。くぅ…。

薄くてかさばらない。2つの角度に展開。最強でしょう！

なぜ選んだか？というと、やっぱフットワークのよさ。

厚みは3mmで、重量はわずか65g。しかもノートPCの底部に貼り付けておけるので、別々に持ち歩かなくてもOK。この軽さ・手軽さは勝利でしょう！

展開時も、15度と25度という2つの角度で調整できるのも気が利いています。僕は平置きするよりも15度の角度を付けたほうがタイピングが断然快適でした。勝利です。

ノートPCのタイピング角度に不満のある方は、絶対買ったほうがいいですよ。僕は定価で買ったけど、後悔はしていないッ！ 悔しいけどッ！

