内蔵スピーカー卒業。迫力も聞き取りやすさも揃ったサウンドバーが1万円切り
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2026年1月27日（火）9時から2月2日（月）23時59分まで｢AmazonスマイルSALE｣を開催中。
現在、音の違いを明確に体感できる、テレビ内蔵スピーカーの弱点を補う総合出力100W・2.1chのサウンドバー「FUNLOGY Soundbar」が、お得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
テレビの音が別物に！ 100W・2.1chの迫力サウンドでリビングがシアターに！ FUNLOGYのサウンドバーが23％オフに！
テレビ内蔵スピーカーの弱点を補う総合出力100W・2.1chのサウンドバー「FUNLOGY Soundbar」が、Amazonで23%オフに！ 映画・ドラマ・スポーツまで、音の違いを明確に体感できますよ！
20Wツィーター×2＋30Wウーファー×2の2.1ch構成に、ダウンファイアリング方式と背面バスレフポートを採用。サイズ以上に低域の量感と広がりを提供、映像コンテンツの没入感を実感できます。
総合出力100Wはリビング視聴に十分で、映画館さながらの臨場感を家庭で再現します。
小音量でもセリフが聞き取りやすく、夜でも快適に！
DRC機能とイコライザーにより、小音量でも人の声が埋もれにくい音作り。ニュースやドラマのセリフが明瞭で、夜間や集合住宅でも音量を上げ過ぎずに快適です。
HDMI ARC／光デジタル／3.5mm／Bluetooth 5.0と入力は、まさしく全部入り。テレビとはケーブル1本で簡単接続、スマホやタブレットはワイヤレス再生に対応します。
幅61.0×奥行10.0×高さ6.2cm、約2.3kgのスリム設計で、のテレビ下にも収まりやすいサイズ感。グッドデザイン賞とVGP2024のダブル受賞が示す通り、シンプルでコンパクトなデザインも秀逸。Fire TV Stick、ゲーム機、PC、プロジェクターまで1台で受け止め、エンタメ環境を手軽にアップデートできますよ。
＞＞FUNLOGYのセールアイテム一覧はこちら
なお、上記の表示価格は2026年1月31日10時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料です
＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。
＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。
気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
＞＞ウォッチリストの使い方について
Source:｢Amazon スマイルSALE｣