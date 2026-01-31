Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2026年1月27日（火）9時から2月2日（月）23時59分まで｢AmazonスマイルSALE｣を開催中。

現在、音の違いを明確に体感できる、テレビ内蔵スピーカーの弱点を補う総合出力100W・2.1chのサウンドバー「FUNLOGY Soundbar」が、お得に登場しています。

テレビの音が別物に！ 100W・2.1chの迫力サウンドでリビングがシアターに！ FUNLOGYのサウンドバーが23％オフに！

テレビ内蔵スピーカーの弱点を補う総合出力100W・2.1chのサウンドバー「FUNLOGY Soundbar」が、Amazonで23%オフに！ 映画・ドラマ・スポーツまで、音の違いを明確に体感できますよ！

20Wツィーター×2＋30Wウーファー×2の2.1ch構成に、ダウンファイアリング方式と背面バスレフポートを採用。サイズ以上に低域の量感と広がりを提供、映像コンテンツの没入感を実感できます。

総合出力100Wはリビング視聴に十分で、映画館さながらの臨場感を家庭で再現します。

小音量でもセリフが聞き取りやすく、夜でも快適に！

DRC機能とイコライザーにより、小音量でも人の声が埋もれにくい音作り。ニュースやドラマのセリフが明瞭で、夜間や集合住宅でも音量を上げ過ぎずに快適です。

HDMI ARC／光デジタル／3.5mm／Bluetooth 5.0と入力は、まさしく全部入り。テレビとはケーブル1本で簡単接続、スマホやタブレットはワイヤレス再生に対応します。

幅61.0×奥行10.0×高さ6.2cm、約2.3kgのスリム設計で、のテレビ下にも収まりやすいサイズ感。グッドデザイン賞とVGP2024のダブル受賞が示す通り、シンプルでコンパクトなデザインも秀逸。Fire TV Stick、ゲーム機、PC、プロジェクターまで1台で受け止め、エンタメ環境を手軽にアップデートできますよ。

なお、上記の表示価格は2026年1月31日10時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

