ドライブデート中、ケンカになったら彼女を車から降ろして置き去りにするという最低すぎる男性もいるようです……。山道など、何もない場所で置き去りにされたらと想像するとゾッとしますね……。今回は、そんな体験をしたある女性のエピソードをご紹介します。

同じ目に遭わせてやろうか

「夜景スポットに行くために、彼の運転で郊外をドライブしていたときのこと。運転中、些細なことから彼とケンカになってしまい、私は怒った彼に突き飛ばされ、車から降ろされました……。彼は『これ以上一緒にいたくないから一人で帰れ！』と言って、私を置いてそのまま車で行ってしまいました。

辺りは山道で何もなく、私は途方に暮れました……。とりあえず、車道に沿って歩いていたらトラックの運転手のおじさんに声をかけられました。『一人で危ないから乗っていけば？』と言われ、強面だし危ない人かもと思ったけど、一人で駅までたどり着ける気もしないし……イチかバチかで乗せてもらったら、すごく良い人で安心しました。

『何か飲み物を買ってあげる』と、おじさんがコンビニに寄ったら、そこに彼の車が停まっていました。それを伝えたら、おじさんが彼の車の窓を叩いて……。

車内で休憩していた彼に『お前、女の子を山に置き去りにするなんて何考えとんじゃ！』『同じ目に遭わせてやろうか！』と怒鳴ってくれました。彼は強面のおじさんに怒鳴られて震えあがってましたね（笑）。その姿がすごく情けなくて、完全に冷めました。警察に被害届も出せたし、おじさんに感謝です」（体験者：20代女性・学生／回答時期：2025年11月）

▽ 何もない山道に彼女を置き去りにするなんて、何かあったらどうするつもりなのでしょう……。そんな恐ろしいことを平気でするような人とは、すぐにでも別れるべきですね……。

