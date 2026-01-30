1月25日、人生を変えたい女性を現役キャバ嬢らが審査し、マスターキャバ嬢としてデビューへ導くYouTubeのオーディション番組『LAST CALL』の最新話が公開された。

この日、番組冒頭で愛沢えみり（37）、進撃のノア（31）、HIMEKA（25）の3人が「Newme」というキャバ嬢育成スクールを開校すると発表。業界初の実践型キャリア支援スクールと銘打ち、会話術やテーブルマナーなど“キャバ嬢としてのいろは”を3人が講義するという。

ノアは「未経験から卒業後は売り上げ500万円、手取り300万円を目指せるようなロードマップも用意しています」と説明。HIMEKAも「卒業後は手取り100万円を最低目標にしています。基本はビデオ講義ですが、月1回はオンラインで私たちが直接講義をする予定です」と明かした。

また、愛沢はキャバ嬢に限らず、「接客業や営業職の人などコミュニケーションが必須の職種の方は役立つ内容になっています」と強調し、「税金や起業する際の勉強もできるのでビジネススキルも身につきます」と自信をのぞかせた。

“伝説のキャバ嬢”が立ち上げた新たなスクール事業に、早くも関心を寄せる人も少なくない。いっぽうで、現在その“受講料”に注目が集まっている。というのも、このスクールは受講期間が3カ月で、費用は80万円とされているからだ。

ネット上では一部で《キャバ嬢育成スクール3ヶ月80万ってヤバい…ラストコール流石にやりすぎ…》《資格取れるわけでも面接で有利になる経歴できるわけでもない、80万の元取れるかどうか分からないもの販売するのすごいな》といった否定的な声があがっている。

「80万円という受講料の中には40万円分の美容整形費用も含まれており、整形は任意とされているものの、実施する場合はアドバイスを受けることもできるそうです。また、受講者には《最後まで伴走》し、個別の悩みにも対応するとサポート体制を強調しています。ただ、基本的にビデオ講義が中心にも関わらず3カ月で80万円という学費に《高額では？》と首を傾げる人もいるようです」（WEBニュース記者）

受講料が“高額”との指摘が出るいっぽうで、この新たな取り組みを前向きに受け止める声も少なくない。Xではこんな声があがっている。

《キャバ嬢育成スクールマジで良いと思う。社会の構図を肌身で知れて80万は安いんじゃないか》

《頑張りたいのに接客、空気の読み方があんまり分かってなくて空回りしちゃう子とかもいるからそういう子達を導いてあげるという点では全然ありだと思う》

《最近の若い子たちが賢いって肯定してる生き方についてのノウハウを指南してもらえる感じだからキャバ嬢にならずとも受けたい人めっちゃいそうだなと思った》

夢への近道と捉えるか、それとも高額な賭けと見るか――。キャバ嬢育成スクール「Newme」は、その価値をめぐって賛否を呼び続けそうだ。