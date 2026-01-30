食楽web

沖縄観光での食事シーンにおいて、必ず名前が挙がる名店があります。

アメリカンステーキをリーズナブルに楽しめる『ステーキハウス88』です。1955年の創業以来、地元の人々から観光客まで幅広く愛され続けてきた名店です。

今回訪れたのは、旅の締めくくりにも便利な『ステーキハウス88那覇空港店』。18時頃に到着すると店内は満席。名前を書いて少し待つと、ほどなく案内していただけました。

エプロンをしてステーキの登場を待ちます

どのステーキを選んでもライスまたはパンに、サラダとスープがセットで付いてくるのがうれしいポイント。

先に運ばれてくるスープは、シチューのようにクリーミーで濃厚。サラダとともに味わいながら、メインのお肉を待つ時間も楽しめます。

「沖縄産シークワーサードレッシング」は爽やかでサイドのサラダにピッタリ！

運ばれてきたのは、230gのボリューム満点な「カットステーキ」

熱々の鉄板からは勢いよく肉汁が弾くため、エプロンを付けて待ち構えていたのが大正解！ ソースは、イタリアン・ガーリックソースや、にんにく醤油風味のうまだれなど数種類が用意され、味の変化も自在。一口サイズにカットされているので、お箸で食べやすいのも魅力ですよ。

肉肉しいステーキも最高

焼き加減は4種類から選択可能。しっかり食べたいお肉好きの方も、きっと満足できる一皿に出会えるはず。

サイドメニューも充実しており、沖縄のオリオンビールを合わせれば、ステーキを味わいながら軽く一杯も叶います。旅の始まりにも、締めくくりにもぴったりな一軒です。

（撮影・文◎岩井なな）

●SHOP INFO

ステーキハウス88那覇空港店

住：〒901-0142 沖縄県那覇市鏡水150 際内連結ターミナルビル3F

TEL：098-996-4388

営：10:00～20:30（20:00 L.O.）