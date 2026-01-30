メジャー経験者が解説、プロとアマチュアを分けるたった1つのこと
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
バンド「QOOLAND」のギターボーカル・平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」で「『プロ級のギター』とは？"楽器の上手さ"をメジャー経験者が解説」と題した動画を公開。「どれぐらい上手かったらプロなのか」という素朴な疑問に対し、メジャー経験者ならではの視点で解説した。
動画の冒頭で平井氏は、音楽における「プロ」の基準について、「自分のオリジナル曲を持っていて、それを自由自在に弾きこなせればプロ」と定義する。一般的に、速弾きに代表されるような指の動きの速さが「上手さ」の指標とされがちだが、氏は「プロの本当の上手さはそこではない」と指摘した。
氏によれば、プロの技術の真髄は、余計な音を出さないための「ミュート」や、音を途切れさせない正確なコードチェンジといった、地味ながらも高度な基礎技術にあるという。これらの技術が未熟だと、演奏時に不要なノイズが発生したり、音程が微妙にずれる「シャープ」が起きたりする。氏はこうした派手なパフォーマンスと本質的な技術の違いを、飲食店のフランベ（香りづけの調理法）にたとえ、「あれ（フランベ）はパフォーマンス。家じゃ食べられないけど、プロの料理人はそれだけじゃない」と説明した。
また、全ての技術に精通する必要はなく、「自分のフィールドを持つこと」が重要だと語る。例えば、パンクロックバンドであるGreen Dayのギタリスト、ビリー・ジョー・アームストロング氏について、「ハードロックのような速弾きは得意ではないかもしれないが、彼の音楽にはその技術は不要」と述べ、自身の音楽スタイルに必要な技術が突出していることがプロの条件であるとした。
さらに、AIが作曲や演奏を行う時代におけるプロの価値にも言及。AIがどれだけ進化しても、「生身の人間が演奏すること」に価値が生まれると氏は語る。ライブで20曲を通して演奏する体力や集中力、その場の状況に対応する「現場力」こそが、プロに不可欠な要素だと強調した。
最後に、プロを目指す人が最も鍛えるべきスキルとして「リズム」を挙げた。リズムは言語の壁を超える普遍的なスキルであり、メトロノームのクリック音を裏拍で聴くトレーニングなど、地道な練習の重要性を説いた。単なるテクニックだけでなく、音楽家としての在り方や心構えにまで踏み込んだ深い考察は、音楽ファンならずとも一見の価値があるだろう。
動画の冒頭で平井氏は、音楽における「プロ」の基準について、「自分のオリジナル曲を持っていて、それを自由自在に弾きこなせればプロ」と定義する。一般的に、速弾きに代表されるような指の動きの速さが「上手さ」の指標とされがちだが、氏は「プロの本当の上手さはそこではない」と指摘した。
氏によれば、プロの技術の真髄は、余計な音を出さないための「ミュート」や、音を途切れさせない正確なコードチェンジといった、地味ながらも高度な基礎技術にあるという。これらの技術が未熟だと、演奏時に不要なノイズが発生したり、音程が微妙にずれる「シャープ」が起きたりする。氏はこうした派手なパフォーマンスと本質的な技術の違いを、飲食店のフランベ（香りづけの調理法）にたとえ、「あれ（フランベ）はパフォーマンス。家じゃ食べられないけど、プロの料理人はそれだけじゃない」と説明した。
また、全ての技術に精通する必要はなく、「自分のフィールドを持つこと」が重要だと語る。例えば、パンクロックバンドであるGreen Dayのギタリスト、ビリー・ジョー・アームストロング氏について、「ハードロックのような速弾きは得意ではないかもしれないが、彼の音楽にはその技術は不要」と述べ、自身の音楽スタイルに必要な技術が突出していることがプロの条件であるとした。
さらに、AIが作曲や演奏を行う時代におけるプロの価値にも言及。AIがどれだけ進化しても、「生身の人間が演奏すること」に価値が生まれると氏は語る。ライブで20曲を通して演奏する体力や集中力、その場の状況に対応する「現場力」こそが、プロに不可欠な要素だと強調した。
最後に、プロを目指す人が最も鍛えるべきスキルとして「リズム」を挙げた。リズムは言語の壁を超える普遍的なスキルであり、メトロノームのクリック音を裏拍で聴くトレーニングなど、地道な練習の重要性を説いた。単なるテクニックだけでなく、音楽家としての在り方や心構えにまで踏み込んだ深い考察は、音楽ファンならずとも一見の価値があるだろう。
YouTubeの動画内容
関連記事
元メジャーバンドマンが明かす音楽印税の仕組み、「CDが売れなくても儲かる」構造の裏側と知られざる背景
元メジャーアーティストが激白「専門学校は受験勉強から逃げた人」バンドで食うための進路選択、これが現実
元メジャーバンドマン、過去の葛藤を一蹴「結局どっちでも良かった」選択の正解にこだわる若者に苦言
チャンネル情報
メジャーデビュー、ロッキン等大型フェス出演を経験した平井拓郎が、音楽業界のリアルな裏側を日水金20時に発信！?バンドの現実と成功のウラ側?夢と金の間でもがく表現者への指針?経営者視点の音楽ビジネス実体験に基づく失敗談や業界のウラ話など、本気で音楽を志す方や好奇心旺盛な方へ届けます。