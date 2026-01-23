【映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」】 1月30日 公開

映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」が1月30日に全国の劇場で公開される。

本作は、ガンダムシリーズ最新作となる、映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」3部作の2作目。反地球連邦政府運動「マフティー」のリーダーである主人公ハサウェイ・ノアと、彼を取り巻くギギ・アンダルシア、そしてケネス・スレッグ大佐との間で繰り広げられる、運命が交錯するヒューマンドラマが描かれる。

【予告『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』│2026年1月30日(金) 公開】【1月30日公開│『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』本予告】【オープニングテーマ：SZA「Snooze」│『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公開直前記念スペシャルPV】【STORY】

U.C.0105、シャアの反乱から12年――。

圧政を強いる地球連邦政府に対し政府閣僚の暗殺という方法で抵抗を開始した「マフティー」。そのリーダーの正体は、一年戦争をアムロ・レイと共に戦ったブライトの息子、ハサウェイ・ノアであった。

不思議な力を示す少女ギギ・アンダルシアにかつてのトラウマを思い出すハサウェイ。彼女の言葉に翻弄されながらもマフティーとしての目的、アデレード会議襲撃の準備を進めるが……。

連邦軍のケネス・スレッグは自ら立案したアデレード会議の支掩作戦とマフティー殲滅の準備する中、刑事警察機構のハンドリー・ヨクサンから密約を持ちかけられる。

そして、ハサウェイ、ケネス、それぞれが目的のために動く一方で、ギギもまた自分の役割のためにホンコンへと旅立つ。

第1週目の入場者プレゼントは恩田尚之氏の描き下ろしイラストカード

配布期間：1月30日～2月5日

公開第1週目の入場者プレゼントとして、キャラクターデザインを担当する恩田尚之氏の描き下ろしイラストカードが配布される。「ハサウェイ＆ギギ」、「ケネス＆レーン」の2種類が用意されており、ランダムで1枚もらえる。

