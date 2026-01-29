こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年1月27日（火）9時から2月2日（木）23時59分まで｢AmazonスマイルSALE｣を開催中。

現在、世界で初めて筋肉の質を「筋質点数」という点数形式で評価可能にした、TANITA（タニタ）の「体組成計 RD-914L」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

タニタ 体組成計 RD-914L【”はかる”で暮らしと向き合う】世界初！筋肉の質が分かる◆医療分野技術の高精度測定◆自分の体を内側から知る◆データは簡単スマホ連携◆インナースキャンデュアル 日本製 TANITA ホワイト 25,800円 （22%オフ） Amazonで見る PR PR

筋肉の状態を数値でしっかり把握できる「筋質点数」を搭載したタニタの体組成計が22％オフに！

筋肉の「質」まで可視化できるTANITA（タニタ）の「体組成計 RD-914L」が、現在、Amazonで22％オフに！

体重や体脂肪率といった基本データに加え、独自指標「筋質点数」を搭載し、日々のコンディションを数値で管理できます。

体重／体脂肪率／BMI／筋肉量／筋質点数／内臓脂肪レベル／推定骨量／基礎代謝量／体内年齢／体水分量／脈拍の11項目を測定可能。

なかでも特徴的なのが、世界で初めて筋肉の質を点数化した「筋質点数」。筋肉量だけでは見えにくい状態を可視化でき、トレーニングや生活習慣の変化を客観的に把握できます。

測定は100g単位に対応し、日々の微細な変化も逃しません。

医療分野基準の4C法を応用した高精度測定テクノロジーを搭載

測定精度を支えるのが、医療分野や研究施設等で主流となっている「4C法」を基準とした「TANITA 4C Technology」。体格や体形による誤差を抑え、体脂肪率や筋肉量を高精度で導き出します。

国内自社工場での製造により品質管理を徹底。スマホ連携にも対応し、スムーズに日々のデータを管理できますよ。

なお、上記の表示価格は2026年1月29日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

