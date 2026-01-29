Photo: ヤマダユウス型

没入のステージが、またひとつ進む──。

JBLのゲーミング用デバイスシリーズ・JBL Quantum（クオンタム）から、新しいヘッドセットが3機種登場しました。

Photo: ヤマダユウス型

写真右から、最上位機種の「JBL Quantum 950 WIRELESS」、コスパの良いミドルモデル「JBL Quantum 650 WIRELESS」、有線接続で使う「JBL Quantum 250」です。

いずれも海外ではすでに発売されているもので、待望の日本上陸というかたちですね。日本での発売日と価格は後日発表。

3機種の共通要素は、カーボンダンピング振動板を採用した50mm径ダイナミックドライバー搭載、JBL Quantum 空間サウンド対応、取り外し・付け替えのできるモジュール式パーツ構成、専用アプリ「JBL QuantumENGINE」の対応など。ブームマイクには前モデルよりも2mm大きくなった、より集音性の高いマイクカプセルを採用しています。

では、3機種ごとの違いはどこにあるのか。フラッグシップの「JBL Quantum 950 WIRELESS」を中心にみていきましょう。

ヘッドトラッキングと空間サウンドの合せ技

Photo: ヤマダユウス型

「JBL Quantum 950 WIRELESS」は、記事執筆時点のフラッグシップである「JBL Quantum 910 WIRELESS」を上回る最上位モデル。JBL Quantumブランドの価値を一段高める実力を秘めていますよ。

Photo: ヤマダユウス型

ハンモック構造のヘッドバンドとふかふかイヤーパッドのおかげで、装着感はとても良好。このハンモック構造は3モデル共通ですが、頭頂部への圧力軽減にかなり効果的ですね。

Photo: ヤマダユウス型

外に逃がしたコードは、従来モデルが黒色だったところ紫色のアクセントカラーに。

この「JBL Quantum 950 WIRELESS」のみの特徴となるのが、ヘッドトラッキング機能と、ハイブリッドノイズキャンセリング機能、それから2.4GHz接続とBluetooth接続のデュアルコネクトです。

Photo: ヤマダユウス型 ヘッドトラッキングをONにすると、音源の位置が固定され現実の試聴感に近くなる。

それぞれの機能は専用アプリ「JBL QuantumENGINE」から確認可能。たとえば空間サウンドをONにした状態でヘッドトラッキングをONにすると、ゲーム内の音が現実で鳴っているかのように感じられます。没入感がすごい！

また、空間サウンドの「広さ」もアプリで調整可能。ルームサイズが小さいと残響感や距離は近くなり、最大にすると深いリバーブが得られます。プレイ中のステージが屋外であれば、空間サウンドを広めにすることでさらなる臨場感を追求できますね。特定のゲームタイトルに特化したEQ（イコライザー）も用意されています。

Photo: ヤマダユウス型

「JBL Quantum 950 WIRELESS」には、ドングルを兼ねたベースステーションが付属。有線でPCに繋げば2.4GHzで接続でき、なおかつダイヤルを回すとボリューム調整もできます。

Photo: ヤマダユウス型

しかもこのベースステーションには、「JBL Quantum 950 WIRELESS」のバッテリー充電機能もあるんです。なので充電が終わったバッテリーを取り出して…

Photo: ヤマダユウス型 カバーはマグネットで簡単に取り外せる。

ヘッドセットで使用中のバッテリーと交換すれば、ヘッドセット本体を有線充電する必要ナシ。バッテリーのホットスワップには対応していませんが、ベースステーションで充電もできちゃうのは見事なアイディアですね。

Photo: ヤマダユウス型

ベースステーションやバッテリーのほか、同梱物はこんな感じ。

Photo: ヤマダユウス型

イヤーパッドはマグネットで着脱可能。さきほどのヘッドバンドやこのイヤーパッドは単体発売も予定されていて、パーツが摩耗してきても交換ができます。

Photo: ヤマダユウス型

イヤーパッドはPUレザーのほか、低反発なメモリーフォームタイプも。メモリーフォームは黒と白があるので、カラーのカスタムも楽しめそうです。パーツの交換は後述する2機種でも可能。

バランスの良いミドルモデル、コスパの良い有線モデルも

続いて「JBL Quantum 650 WIRELESS」は、「JBL Quantum 950 WIRELESS」からヘッドトラッキング、デュアル接続、ベースステーションなどの一部機能を省いたモデル。いわばシンプルなヘッドセットです。

Photo: ヤマダユウス型

といってもこちらもバッテリー取り外し可能だったり、より軽量になっていたりとメリットも多し。「快適にボイチャしながらゲームできれば充分」という人であれば、こちらでも満足できるでしょう。

Photo: ヤマダユウス型

最後の「JBL Quantum 250」は、3.5mmの有線接続のみに対応。バッテリーや遅延を考えなくて良いのが有線の強みですね。こちらもヘッドトラッキングやデュアル接続は無し。重量が約283gとヘッドセットとしては軽量なので、付けっぱなし耐性はもっとも高いモデルです。

「音」で勝つ、そのためのJBL

『オーバーウォッチ2』などのFPSタイトルをいくつかプレイしてみましたが、空間サウンド+ヘッドトラッキングによる「音源の追い込み」は、とても新鮮でした。広がりの深さなどは好みもありますが、そこも3段階で調整できるので、空間サウンドはFPSにこそ相応しいかもしれませんね。

Photo: ヤマダユウス型

あと、3機種ともハイレゾ対応なのでリスニングヘッドホンとしての適正も高し。装着感の良さも相まって、ゲーミング兼自宅据え置きヘッドホンとして使っちゃうのも良さげですよ。そのときはマイクを外せば良いのだから。

Source: JBL, JBL UK