1月27日、俳優の本田翼がInstagramを更新。パリで撮影された動画を公開した。

2025年からフランス発のブランド「AMI PARIS（アミ パリス）」の「フレンド・オブ・ザ・ハウス」に起用されている本田は、パリで開催された2026秋冬コレクションに参加。《パリコレってなにしてるの？にお答えします》とつづり、パリ・コレクションの裏側を披露した。

動画では、本田がサンドイッチを頬張りながらヘアメイクを受けたり、スチール撮影、フィッティング、インタビューを受けたりする姿が、「サンドイッチおぃすぃ〜」「ショーはだいたい30分遅延が基本」「雨もまた思い出」などの言葉とともに披露された。

なかでも注目は、大きめの白いコートにショートパンツ、足元はパンプスというコーディネート。ショートパンツからスラリと伸びた脚は圧倒的で、コメント欄には《ばっさーの美脚が眩しいですね》《フランスでも圧倒的かわいさ爆発してる！！》などの声が並んでいる。

本田は1月26日にもInstagramを更新。《@by_ttt_ からディフューザーが出ました》とつづり、動画を投稿した。「By ttt.（バイティースリー）」は、本田が商品企画から完全プロデュースしたビューティーブランドで、新作商品が発売されたことを告知する動画だ。「日本に帰ってきました。おうちにいますよ」と話し始めると、後ろには愛犬の姿も。コタツに入り寛いだ様子で商品を説明しながら「私はフランスに行ってまして、バタバタでした」と近況についても語り、さらには「年末年始に太って…ヤバいなという状態で、ダイエットしつつもフランスに行ってしまって」と照れながら報告。そして、「耐え切れずにチョコレートを買いました。宝石みたいじゃない？」とフランスで購入したチョコを披露した。

「本田さんは14歳だった2006年に、ファッション誌『Seventeen』の専属モデルとしてデビュー。その後も『non-no』の専属モデルなどをつとめ、人気モデルとして活躍します。俳優業にも挑戦し、2012年のドラマ『GTO』（フジテレビ系）にレギュラー出演すると一躍人気者に。2021年には『タレントCM起用社数ランキング（ニホンモニター発表）』で年間1位となり、CMクイーンの座につきました。

現在は俳優として精力的に活動する一方、モデルとしての人気も依然高く、Instagramのフォロワーは約340万人。かつては『女性受けしない』と言われたことがある本田さんですが、モデルとしてのポテンシャルの高さに加え、ゲーム実況のYouTubeチャンネルを立ち上げるなど飾らない人柄から、今では女性ファンのほうが多いと言われています」（芸能記者）

33歳になった“ばっさー”。その美貌は進化し続けている。