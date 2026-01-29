この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

懲役太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「あなたのタバコ何が入ってるか知ってる？」と題した動画を公開。プロ野球選手が使用したとして逮捕された通称“ゾンビタバコ”について、その呼称がもたらす誤解と本質的な危険性に警鐘を鳴らした。

動画の冒頭で懲役太郎氏は、メディアが「ゾンビ」という言葉をセンセーショナルに扱う風潮に「角度が違うんじゃないか」と疑問を呈する。同氏によれば、ゾンビタバコとは本来、医療用麻酔薬と化学合成ドラッグを混ぜたものであり、その最大の問題は「使用者も売ってる人間も中身を正確に把握してない」ことにあると指摘した。ロットごとに成分や配合が異なるため、使用者の体調や状況によって反応が変わり、何が起こるか予測不能だという。この状況を同氏は「人体実験ビジネスです」と断じ、その危険性を訴えた。

さらに、合法のCBD製品や電子タバコのリキッドに違法薬物が混入されるケースを挙げ、「あなたも明日は我が身なんです」と警告。友人から勧められた一本のタバコが、意図せず違法薬物につながる可能性は誰にでもあると語る。懲役太郎氏は、単に使用者を断罪するだけでなく、こうした素性の知れない薬物が流通する背景や、知らずに使用してしまうリスクについて、社会全体で正しく認識する必要があると強調した。

「ゾンビタバコって何だ？」メディア報道への疑問
“ゾンビタバコ”の正体、医療用麻酔薬と合成ドラッグの混合物
「あなたも明日は我が身」知らずに摂取してしまう危険性
「人体実験ビジネス」中身が不明な薬物の本当の恐怖
法律と現実の乖離、意図せぬ使用でも罪に問われる可能性

