厚生労働省の「令和６年（2024）人口動態統計（確定数）の概況」によると、2024年の悪性新生物（がん）の死亡数は38万4111人で、死亡総数に占める割合は23.9％だったそうです。「2人に1人はがんに罹る」と言われるなか、高松宮妃癌研究基金理事長や静岡県立静岡がんセンター名誉総長を務める慶應義塾大学客員教授・山口建先生は「今では6割の人々が治癒するが、それでも患者は時として『身体と心の弱者』になってしまう」と語ります。そこで今回は、山口教授の著書『高齢者とがん-健康管理、診断・治療から心と暮らしのケアまで』より一部引用・再編集してお届けします。

【図表】さまざまな発がんの要因

個人の努力で３割を予防

健康な時期でのがん対策のひとつは、予防である。予防には、がんに罹らないようにし、また、罹る年齢を遅らせる効果がある。

がん発生のメカニズムの多くが、ゲノム・がん関連遺伝子の病的変化である。その原因となる様々な発がん要因が特定された結果、がん予防の科学的根拠が蓄積されつつある。

そこで、図表１−１に示した様々な発がん要因を念頭に、ゲノム・遺伝子の病的変化を防ぐために、図表１−２のような取り組みが勧められる。



＜『高齢者とがん-健康管理、診断・治療から心と暮らしのケアまで』より＞

たとえば、老化を避けることはできないが、それ以外の発がん要因はできるだけ避けるようにする。積極的ながん予防には、緑黄色野菜の摂取や運動などが有効である。遺伝性がんの血縁者は遺伝子診断などを駆使して、早期発見、早期治療を心がける。

こうした個人的な努力により、がん全体の３割程度を予防することが可能と考えられる。

図表１−３では、より具体的に、生活習慣や感染症対策によるがん予防を説明している。これらの対策は、がんのみならず、心臓疾患や脳血管疾患の予防にもつながることをあわせてお伝えしたい。



＜『高齢者とがん-健康管理、診断・治療から心と暮らしのケアまで』より＞

日々の暮らしでがんを防ぐ

日々の暮らしにおいては、図表１−３に示したような一人ひとりの努力が推奨される。

まず、禁煙し、過度の飲酒を避けることは最も有効な予防法である。飲酒に関しては、２０２４年、厚生労働省は「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」を発表し、１日摂取量を純アルコール量で男性40グラム、女性20グラム以下にするよう推奨している（厚生労働省「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」2024 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001211974.pdf）。



『高齢者とがん-健康管理、診断・治療から心と暮らしのケアまで』（著：山口建／中央公論新社）

純アルコール量は、摂取量（mL）×アルコール濃度（度数／１００）×０.８（アルコールの比重）で計算される。たとえば５００mLの缶ビール（アルコール濃度５％）なら、純アルコール量は20グラムである。

食生活では、「塩分・脂肪控えめの日本食を腹八分目」をイメージするとよい。伝統的な日本食は、塩分を控えめにし、脂肪を取りすぎなければ、がんのみならず、心臓疾患や脳血管疾患の大変優れた予防食となる。

ゲノムやがん関連遺伝子の病的変化を積極的に防ぐ食品も存在する。よく知られているのは抗酸化物質を含むトマトやにんじんなどの緑黄色野菜で、その成分である緑や赤、黄色などの色素には、ゲノムを保護する作用がある。キャベツや大根などの白色野菜にもがん抑制につながる作用があるので、野菜や果物を積極的に摂取する。

野菜・果物摂取量の１日の目安は野菜３５０グラム、果物２００グラムとされている。盛り合わせの野菜、汁物に含まれる野菜、様々な果物類などを、１日におおよそ握りこぶし７つ分、食すれば十分量を摂取することができる。

生活習慣と感染症

運動もがん予防の手段となる。スポーツでなくても、たとえば早足で１日に合計30分間歩く、自動車の洗車や住まいの掃除を積極的に行うといった日常的な身体を動かす習慣でもかまわない。

身体を清潔に保ち、発がん性の化学物質や細菌やウイルスとの接触を防ぎ、食物がピロリ菌などで汚染されないよう注意したい。

がんの原因になるピロリ菌除菌、Ｂ型肝炎の予防と治療、Ｃ型慢性肝炎の治療、ヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）感染の予防などが主なものである。

日本では、胃がん患者が急速に減少しているが、その要因の一つは冷蔵庫の普及などによって衛生環境が改善され、ピロリ菌感染が減り、塩分の使用量も減少したためとされている。

三大成人病の予防

がんと心臓疾患と脳血管疾患をまとめて三大成人病と呼ぶが、これらを合わせると日本人の死因の約半数を占める。ここで述べたがんを予防する生活習慣改善の取り組みに、心臓疾患や脳血管疾患の予防につながる「ストレスを避けること」を加えると、図表１−３は、がん、心臓疾患、脳血管疾患のすべてをカバーする予防法になる。長い人生で、三大成人病をまとめて予防する試みは実践する価値がある。

心臓疾患や脳血管疾患の多くの原因は動脈硬化であり、その悪化要因である高血圧、糖尿病、肥満、そして血液中のコレステロールや中性脂肪が増加する脂質異常症などを患っている患者では、生活習慣の改善とともに動脈硬化の悪化を防ぐ服薬治療が広く行われている。

がん、心臓疾患、脳血管疾患という三大成人病の予防策は、感染症予防の強力なワクチンとは異なり、病気をほぼ完全に予防できるレベルには達していない。しかし、これまで述べた方策によって、発症を予防したり、発症を遅らせたりすることが期待できる。

※本稿は、『高齢者とがん-健康管理、診断・治療から心と暮らしのケアまで』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。