Image: Shutterstock

昨年発表された、薄さにコミットしたiPhone Air。その後継機となるiPhone Air 2がいつ出るのか、噂は二転三転していますが、きっと出るのは出るんだよね？（今年はなさそうですが）。

ガジェットリーカーのInstant Digitalが、Weiboを更新。いわくiPhone Air 2では、リアカメラが1つから2つ（超広角を追加）に増えるといいます。薄型端末にカメラを追加する鍵となるのがFace ID関連パーツであり、カメラ1つ分のスペースを確保するため、Face IDパーツも超薄型のカスタム版を作るようサプライヤーに求めているというのです。

さて、話はここからだ。Instant Digitalはこの噂からさらに予想を展開。この薄型Face IDパーツがMacBookにも流用されるのでは？とまとめています。つまり、もう長いことTouch IDのみでやってきたMacBookに、ついにFace IDが搭載されるかもしれないと…。MacBook Proは、今年後半に大型アプデが噂（期待）されているので、タイミングとしてはピッタリです。

…ただね、個人的にはPCはTouch IDでいい、Touch IDがいいんですけどね。あの「はい、今認証カメラ見ました」という顔をするの、職場で周りの人に見られるの照れる…。Touch IDの指を置いてアンロックからの仕事始める流れ、好きなんだけどなぁ。

PCの画面アンロック、Touch ID派？ Face ID派？ どっちですか？

Source: 9to5Mac