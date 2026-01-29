記憶喪失モヒカン男はなぜ「テレビ出演を機にモヒカン頭をやめた」のか…本人が感じた《恐怖》の一部始終

2025年7月上旬に島根県奥出雲町の山中で目を覚ました「記憶喪失のモヒカン」こと自称・田中一さん。島根を訪れた理由はおろか、自分の年齢や住所、氏名にいたるまで一切の記憶を失っていることがわかり、極限の不安を抱えたまま、約1ヵ月にわたって野宿生活を送った。

唯一の記憶の手がかりは、時折脳裏に浮かぶさまざまな映像。なかでも頻繁にフラッシュバックしたのが、「グリコの看板」だ。

入手したスマホでネット検索し、それが大阪・道頓堀にあることはわかっていた。1月5日発売の『週刊現代』では、松江市役所の職員にバスの片道切符を買ってもらい、8月12日の夜、大阪に向かった場面までを詳報した。

「自死することも頭をよぎりました」

だが、田中さんの期待はすぐに打ち砕かれる。翌13日朝、道頓堀で「グリコの看板」を目にしたが、自身の素性につながることは何も思い出せなかったのだ。大阪の人の多さにも圧倒され、田中さんは膝から崩れ落ちそうになった。

本人が振り返る。

「大阪市中央区役所を訪れ、時間をかけてこれまでの経緯を説明しましたが、保護施設は見つからなかった。バスのなかで調べた保護団体にも連絡しましたが、『身元不明者は受け入れられない』と。あまりの絶望感に、自死することも頭をよぎりました」（以下、鉤カッコ内は田中さんの発言）

大阪府内を歩き回るうちにたどり着いたのは、高槻市役所。最後の望みをかけて職員に事情を話したが、不審がられ、警察に通報されてしまう。さらに事態は悪い方向へ進み、持っていたハンドバッグから刃渡り約8センチのナイフが出てきたことで、田中さんは逮捕されることになる。

「警官になぜナイフを所持しているのか聞かれましたが、答えられませんでした。ナイフは目覚めたときからバッグに入っていたもの。記憶がなく、僕自身も持っている理由がわからなかったからです。銃刀法違反と説明されたうえで手錠をかけられ、パトカーで市役所から高槻署に連行されました」

署内の留置所では田中さんに対して連日取り調べが行われ、身体検査だけでなくDNAも採取された。勾留5日目には国選弁護人との面会もあったが、「記憶がない人を担当するのは初めて。身元不明者のため勾留は長くなるかもしれない」と言われたという。

大阪にいても「何も思い出せない」日々

「留置所では朝6時半に起きて21時に寝るという規則正しい生活でした。僕は92番という番号で呼ばれました。新聞を読める時間もあり、長嶋茂雄さんとトランプ大統領に関する記事が多かったのを覚えています。本を読むこともできたので、宮部みゆきさんの『模倣犯』を読みました。そうそう、身体検査では僕が『痔瘻』を持っていることもわかりました。

警察の対応に不満はありませんでしたが、先行きが見えず、とにかく不安でしかなかった。留置所で何かを思い出せるとも考えにくく、とにかく早く外に出たかった」

結局、田中さんは勾留10日目の8月22日に釈放される。本人に明確な説明はなかったが、検察が処分保留と判断したためだろう。

「保護観察所を通じ、保護団体として大阪に拠点を持つNPOを紹介され、大阪市内にある1Kのアパートを案内してもらいました。部屋には冷蔵庫、電子レンジ、ベッド、小さなテーブル、洗濯機があった。NPOには仕事先として近くのうどん屋も紹介してもらいました。初めて拠点ができてホッとしましたね」

その後数日間、田中さんは大阪城を見学したり、難波の繁華街でたこ焼きを食べたりしてみたが、やはり何も思い出すことはできなかった。

そんななか、田中さんに大きな転機が訪れる。NPOから「テレビ出演」を提案されたのだ。テレビ局のスタッフに引き合わされ、撮影内容についても聞かされた。

メディアに顔を出すのは恐ろしい。だが、自分を知っている人が現れるかもしれない――。田中さんは悩んだ末、出演することに決めた。

人の目が怖くなり、外も出られない

9月1日、事前の打ち合わせどおり、NPOに紹介されたうどん屋での仕事ぶりを撮影した後、自室でインタビューを行う。放送は翌日と聞き、驚いた。全国放送であることもそのとき初めて知らされた。

「翌日、自分が出ているテレビを観て、不思議な感覚になりました。放送後にはネットニュースも流れ、僕に関するコメントが次々と投稿されていくのを見ました」

しかし、期待感はすぐに恐怖に変わった。「嘘つきだろ」「精神病では？」といった誹謗中傷や、真偽不明な自身の情報が溢れ、恐ろしくてたまらない。テレビ局の担当者にコメントの削除を要請しても、すでにネット上は「お祭り状態」になっており、効果はなかった。

「不安から不眠になり、お酒を呷って睡眠薬を飲まないと眠れなくなりました。やがて、頭の内側をナイフでザクザク切られているような頭痛を感じるようになり、救急車で搬送されたこともありました。

僕は自分が誰かわからないのに、外の世界の人たちは僕を知っているような気がして、恐怖で外にも出られなくなった。人の目が怖くなり、トレードマークだったモヒカン頭はやめました」

ちなみにこの頃、田中さんは不眠と頭痛を訴え、複数の医師の診察を受けている。当然、記憶喪失のことも伝え、総合病院でMRIやCTなどの精密検査も受けた。結果は、「脳に障害は見受けられない」というものだった。

脳神経外科や精神科の医師たちは関心を持って次々に質問してきたが、田中さんに「病名」はつかなかった。あまりにも稀有なケースのため、医師も安易に診断を下すことができなかったのだろう。

「週刊現代」2026年2月2日号より

