様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」のイラストをあしらった、 ポップなデザインのランチグッズシリーズが登場。

鮮やかなピンクやイエロー、ブルーを基調としたカラーリングに、 ドット柄やロゴデザインを組み合わせたレトロで賑やかな雰囲気が特徴的なお弁当箱やボトル、普段使いにぴったりなトートバッグなどが展開されています☆

スケーター「おぱんちゅうさぎ」ランチグッズ「レトロポップ」シリーズ

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店、量販店など

スケーターから「おぱんちゅうさぎ」のイラストがあしらわれた、 ポップなデザインのランチグッズシリーズが登場。

哀愁漂う「おぱんちゅうさぎ」の表情と、明るくポップなグラフィックのギャップが魅力です。

ピクセルアート風のモチーフや、大胆な色使いのデザインが、 ランチタイムを明るく彩ります。

ラインナップの一つであるお弁当箱は、フタがドーム型に盛り上がっているのが特徴。

おかずが押し潰されにくく、ふんわりと盛り付けた状態をキープできるため、 オムライスやパスタ、丼ものなどのお弁当にもぴったりです。

ステンレスボトルには、握りやすい八角形の形状を採用。

また、スタッキングコップは積み重ねて収納できるため、 場所を取らずにスッキリと片付けることができます☆

ふわっと弁当箱

価格：1,760円（税込）

容量：530ml

サイズ：約186×108×62mm

フタがドーム状になった、おかずをふわっと盛り付けられるお弁当箱。

4点ロック式で、汁漏れしにくい構造になっています。

片手で持てるスリムな形状なのもポイントです。

八角形ステンレスボトル

価格：4,180円（税込）

容量：350ml

サイズ：約69×152mm

握りやすく、開けやすい八角形のボディが特徴のステンレスボトル。

真空二重構造により保冷・保温効果があります。

広口タイプで氷が入れやすく、お手入れも簡単です。

帆布ランチトートバッグ

価格：1,870円（税込）

サイズ：約185×190×110mm

丈夫な帆布生地を使用したランチトートバッグ。

お弁当箱とボトルが一緒に入るサイズ感で、 ランチタイムだけでなく、ちょっとしたお出かけのサブバッグとしても活躍します。

スタッキングコップ

価格：935円（税込）

容量：340ml

サイズ：約φ83×94mm

積み重ねて収納できるプラスチック製のコップ。

自宅での使用はもちろん、軽量なのでアウトドアや歯磨き用のコップとしても便利です。

ハンドル部分は持ちやすい形状に設計されています。

「おぱんちゅうさぎ」のユニークな表情と鮮やかなカラーリングが楽しい、ドーム型お弁当箱や八角形ボトルなど、機能性も抜群のラインナップ。

スケーターの「おぱんちゅうさぎ」グッズは、スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店、量販店などで販売中です☆

