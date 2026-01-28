【B1第20節 見どころ】連勝街道を突き進みたいSR渋谷…千葉Jと宇都宮の地区首位攻防戦も

新体制となり浮上を期すSR渋谷【(C)B.LEAGUE】

1月28日、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」のB1リーグ戦が開催される。東地区7位のサンロッカーズ渋谷は、中断期間中に指揮官交代があり、ゾラン・マルティッチ新ヘッドコーチが就任した。現在は今シーズン最多の4連勝中。浮上への糸口をつかんでおり、今節は国立代々木競技場第二体育館で茨城ロボッツと対戦する。





同地区10位の茨城は、第15節のホームゲームから今シーズン初の4連勝を記録。年明けに行われた滋賀レイクスとのアウェーゲームでも2勝を挙げたが、前節はホームで連敗。越谷アルファーズとの初戦は延長戦の末に81-83、第2戦は81-88で敗れた。今シーズン初対決となった第3節の水曜ゲームでは、SR渋谷が2点差で敵地での接戦をものにした。SR渋谷はドンテ・グランタムが4戦連続で15得点以上を挙げる活躍でオフェンスをけん引。前節はトーマス・ウェルシュが約1カ月ぶりに戦列復帰を果たす好材料もあり、インサイドはより盤石なものとなった。今節はリバウンド争いを制して試合を優位に進めたいところ。ガード陣では古巣対戦となる大庭圭太郎に期待が高まる。一方の茨城は、平尾充庸に加え小島元基が無念の負傷離脱。前節のGAME2ではロバート・フランクスとエリック・ジェイコブセンが出場を見送った。ゴール下での奮闘が不可欠となるタイラー・クックは、フリースロー精度の向上も課題。総力戦で勝利を目指すうえでは、 久岡幸太郎と村越圭佑がいかにチームにエナジーを与えられるかがポイントになる。

千葉Jの一員としてコートに帰ってきた45歳のギブス【(C)B.LEAGUE】

LaLa arena TOKYO-BAYでは、東地区首位の宇都宮ブレックスと千葉ジェッツがレギュラーシーズン4度目の激突。両チームのゲーム差は「1」。前節、ホームで手痛い連敗を喫した千葉Jは白星必須となる一戦だ。強固なチームディフェンスが求められる中、緊急補強したクエンティン・ミロラ・ブラウン、ジェフ・ギブスは献身的な働きでチームを支えたい。得点を稼いで勝利へ導くのは、渡邊雄太、富樫勇樹の1・2番コンビだ。



角田は25日のA千葉戦で今季最多となる21得点を挙げた【(C)B.LEAGUE】

2連勝で西地区6位に浮上した佐賀バルーナーズは、勝率で並ぶ島根スサノオマジックをホームに迎え撃つ。前節のアルティーリ千葉戦では、角田太輝が2試合で計38得点の活躍。今節も果敢にリングへアタックして攻撃に厚みを加えたい。チームとしては前節からリバウンドの修正がカギを握る。日本人選手がタナー・グローヴスとデイビッド・ダジンスキーの負担を減らすことができるか。



西地区4位につける琉球ゴールデンキングスは、沖縄サントリーアリーナに戻って同地区11位の滋賀レイクスと対戦。第3節の顔合わせではアウェーで敗れているため、借りを返して連勝を伸ばしたいところ。前回対戦で活躍を許したライアン・クリーナーとトーマス・ウィンブッシュに対抗する強度の高い守備が求められる。ガード陣では、前節の千葉J戦で先発を務めた崎濱秀斗が勢いをもたらしたい。



文＝小沼克年

構成＝バスケットボールキング編集部

B1リーグ戦の第20節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。今節は日本代表経験を持つベテラン2人に注目したい。張本天傑（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）は今シーズン1試合平均6分50秒とプレータイムが限られているが、前節に3Pシュート5本中3本を決め、B1通算400回成功の大台が目前まで迫ってきた。また、竹内公輔（宇都宮）は通算15人が達成してきた2500リバウンドまであと8としている。こちらもシーズンを通して10分前後のプレータイムのなかチームを支える活躍を見せており、今節中に節目を迎える可能性がありそうだ。



■B1第20節試合日程

・レバンガ北海道 vs 群馬クレインサンダーズ（＠北海きたえーる）

1月28日（水）19時05分～

・仙台89ERS vs 川崎ブレイブサンダース（＠ゼビオアリーナ仙台）

1月28日（水）19時05分～

・秋田ノーザンハピネッツ vs アルバルク東京（＠CNAアリーナ☆あきた）

1月28日（水）19時05分～

・越谷アルファーズ vs 横浜ビー・コルセアーズ（＠アイル・アリーナ ウイング・ハット春日部）

1月28日（水）19時05分～

・アルティーリ千葉 vs 三遠ネオフェニックス（＠千葉ポートアリーナ）

1月28日（水）19時05分～

・千葉ジェッツ vs 宇都宮ブレックス（＠LaLa arena TOKYO-BAY）

1月28日（水）19時05分～

・サンロッカーズ渋谷 vs 茨城ロボッツ（＠国立代々木競技場 第二体育館）

1月28日（水）19時05分～

・シーホース三河 vs 長崎ヴェルカ（＠ウィングアリーナ刈谷）

1月28日（水）19時05分～

・名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs 富山グラウジーズ（＠IGアリーナ）

1月28日（水）19時05分～

・大阪エヴェッサ vs ファイティングイーグルス名古屋（＠おおきにアリーナ舞洲）

1月28日（水）19時05分～

・広島ドラゴンフライズ vs 京都ハンナリーズ（＠広島サンプラザホール）

1月28日（水）19時05分～

・佐賀バルーナーズ vs 島根スサノオマジック（＠SAGAアリーナ）

1月28日（水）19時05分～

・琉球ゴールデンキングス vs 滋賀レイクス（＠沖縄サントリーアリーナ）

1月28日（水）19時35分～

