

wellegのHPから

創業100年以上の長寿企業の取り組みを顕彰する「第7回100年企業顕彰」に高松市のシューズメーカー「Welleg（ウェレッグ）」が選ばれました。

「100年企業顕彰」は自然災害や経済危機などを乗り越え、100年を超えて事業を継承してきた企業に、時代を超えて受け継がれてきた経営哲学と実践知の企業価値を可視化し、次世代の経営者などのヒントにしてもらおうと2年に1度、「100年経営会」（共催：日刊工業新聞社 後援：経済産業省など）が表彰しています。

Wellegは1925年に高松市丸亀町で「ひしや商店」として開業し、1946年に履物卸売に専業しました。そして1950年に株式会社菱屋商店を設立、1952年月星化成と代理店契約。総合履物類の卸売に変更し、社名を株式会社菱屋に変更しました。その後1980年に現在の高松市朝日新町に本社を移転するなどし、その後Amazonや楽天市場など各種ECサイトでの販売に力を入れ、 2019年に社名を株式会社Wellegに変更しています。

また、アフリカのザンビアで靴を履けずに感染症などの病気にかかってしまう人たちに靴を贈る活動も行っています。