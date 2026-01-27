Image: CONFIDENCE STUDIO

「帽子が似合わない」と感じるのは、サイズはもちろんですが帽子の設計が日本人の骨格に合っていないという理由もあるらしい。

そんな課題を解決したのが国内ブランドJ-FITシリーズ。その新作「HUNT CAP」が登場。ハンチングにキャップ機能をハイブリッドしたことで、抜群のフィット感と手軽に洒落感を足せるを実現しているそう。

日常からゴルフまで活躍するそうなので、おトクな先行セールが終わる前に改めてチェックしておきましょう。

色気ある英国スタイルがサッと作れる

ハンチングは上手く使えばオシャレですが、一方で着こなしが難しいというリスクも。その課題をキャップのような深さと絶妙なシルエット調整により使いやすくしたのが「HUNT CAP」。手軽に英国紳士スタイルが取り入れられます。

冒頭でも少し触れましたが、帽子が似合いにくいのは骨格の違いも大きいのだとか。その点を日本人専用設計にしたことで誰でも似合いやすくなっているそうですよ。

アウトドアに嬉しい機能たち

生地は撥水仕様で多少の雨も問題なし。

見た目はハンチングですが機能的にはキャップ寄り。無段階アジャスターでジャストな被り心地に調整できるのが便利。

抜群のフィット性能により強風にも強いのがポイント。メーカー検証では街路樹や電線が揺れる風速約15m/sの強風でも飛びにくいという結果に。海や山でのレジャーやゴルフといった、風が気になるシーンでも活躍してくれるでしょう。

似合わないを無くすカラーとサイズ展開

サイズは特大サイズも含めた3種類。ハチ張り・多めの髪・後頭部の丸みなど個人差も吸収できるので、これまで合う帽子が見つからなかった人も試す価値はありそうですよ。

カラーも6種類あり、より多くの人が似合いやすいを実現しやすくなっています。

帽子が似合わないと避けていた人も挑戦しやすい「HUNT CAP」で、休日のお出かけやゴルフにちょっと色気を足してみませんか？

おトクな先行セールは終了間近でしたので、お見逃し無く。

ミリ調整で理想のフィット！色気と安定感を両立。強風に強い大人の進化系帽子 【17％OFF】7,387円 詳細をチェック

＞＞飛ばない×美シルエット。ミリ調整＆撥水で頼れる日本人の骨格に寄り添う進化系ハット「HUNT CAP」

